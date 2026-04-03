Lewis Liman, el juez a cargo de la causa entre los protagonistas de Romper el círculo, Blake Lively y Justin Baldoni, desestimó el pasado jueves la demanda multifacética de la actriz, rechazando sus acusaciones de acoso sexual.
Revés judicial para Blake Lively en su demanda contra Justin Baldoni
Un juez de Nueva York desestimó diez de los 13 cargos presentados por la actriz, incluyendo las acusaciones por acoso sexual y difamación. El proceso continuará en mayo centrado en presuntos incumplimientos de contrato y represalias.
La demanda millonaria de la actriz en contra de Baldoni, los estudios Wayfarer y el equipo de relaciones públicas se llevará a cabo el próximo mes en la ciudad de Nueva York.
Las justificación del juez
Previo a llegar a debatir la totalidad del caso, el proceso se centrará en las acusaciones de difamación y represalias que Lively inició contra Baldoni en diciembre de 2024. En este nuevo revés judicial, Liman desestimó 10 de las 13 acusaciones de la demanda de la actriz, entre ellas las de acoso, difamación y conspiración.
“Ninguno de estos actos o sucesos proporciona la ‘conexión sustancial’ con California necesaria para sustentar las alegaciones de acoso sexual de Lively”, escribió el juez en su fallo.
“Por lo tanto, el Tribunal dicta sentencia sobre los cargos tres y trece de la demanda enmendada, ya que dichas alegaciones carecen de un vínculo suficiente con California. Esto significa que tanto las alegaciones federales como estatales de acoso sexual de Lively no superan las mociones de sentencia sumaria de las partes Wayfarer”, argumentó en el documento.
Expectativa por el juicio
Este fallo no es un giro inesperado en la causa. Desde que Lively presentó la demanda hubo problemas con respecto a la jurisdicción de dichas denuncias, ya que la actriz se amparó en la ley de California y los hechos tuvieron lugar fuera del estado de California.
De esta forma, solo quedan en pie tres demandas de parte de la actriz contra el director Baldoni, ligadas estrictamente a tecnicismos de incumplimiento de contrato y represalias. Estas mismas se resolverán en un juicio con jurado el próximo 18 de mayo en Nueva York.