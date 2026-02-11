Blake Lively y Justin Baldoni se cruzaron en tribunales por el escándalo de "Romper el círculo"

En medio de sus disputas legales, Blake Lively y Justin Baldoni se presentaron en una audiencia de conciliación en Nueva York por el escándalo que surgió durante el rodaje de Romper el círculo. El encuentro buscó que ambas partes encuentren un acuerdo antes del juicio programado para el 18 de mayo.
El cruce judicial mostró contrastes en las formas de presentación. Baldoni llegó acompañado de su esposa, Emily, mientras que Lively acudió sin Ryan Reynolds y con varios asistentes. Ambos debieron concurrir para no comprometer sus demandas en medio de un contexto que ha mantenido la atención mediática.
Según TMZ, “Romper el círculo fue uno de los taquillazos de 2024, pero también se convirtió en el epicentro de conflictos personales entre los protagonistas”. Lively denunció a Baldoni por acoso, situación que intensificó las tensiones durante y después del rodaje.
La audiencia buscó una conciliación entre los actores. Crédito: REUTERS.
Demandascruzadas
El director presentó una demanda judicial contra Lively y Reynolds por 400 millones de dólares, mientras que también reclamó compensaciones a Disney, alegando que un comentario de Reynolds en Deadpool & Wolverine se inspiró en él y generó un perjuicio económico estimado en 500 millones de dólares.
Demandas cruzadas mantienen en vilo a los protagonistas. Crédito: REUTERS.
Desde diciembre de 2024, el conflicto se ha expandido, involucrando a figuras y empresas como Taylor Swift, Disney, Marvel y medios de comunicación. Según documentos judiciales publicados por Page Six, Swift calificó a Baldoni de “payaso” y “director tonto” en un intercambio de mensajes filtrado a Lively, sumando otro elemento de exposición pública al caso.
Elcaos querodea aléxito
La audiencia de conciliación puso de relieve la complejidad del conflicto, combinando figuras públicas, demandas millonarias y el seguimiento constante de los medios. Mientras tanto, la película Romper el círculo mantiene su estatus de éxito de taquilla, pero ahora acompañada de un drama judicial que sigue generando repercusiones en la industria y en la opinión pública.