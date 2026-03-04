Fenómeno pop

Selena Gomez confirmó el secreto detrás de "dorothea" y reveló la existencia de una canción inédita de Taylor Swift

Tras años de especulaciones, la actriz confesó que la canción de Taylor Swift está inspirada en ella. Además, sorprendió al mencionar "Family", un tema grabado hace una década sobre los sueños que hoy ambas hicieron realidad.