Selena Gomez confirmó el secreto detrás de "dorothea" y reveló la existencia de una canción inédita de Taylor Swift
Tras años de especulaciones, la actriz confesó que la canción de Taylor Swift está inspirada en ella. Además, sorprendió al mencionar "Family", un tema grabado hace una década sobre los sueños que hoy ambas hicieron realidad.
Selena Gómez y Taylor Swift, una de las amistades más sólidas de la industria.
La amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift es, sin dudas, una de las más longevas y celebradas del espectáculo. Sin embargo, un nuevo capítulo se escribió en las últimas horas cuando Selena finalmente confirmó lo que millones de seguidores sospechaban desde 2020: ella es la musa detrás de "dorothea", la icónica canción del álbum Evermore.
Una conexión que trasciende la pantalla
Gomez validó la teoría que indicaba que Swift escribió ese tema pensando en su relación. La letra describe a una persona que dejó su pueblo para triunfar en Hollywood mientras alguien del pasado la observa con cariño, una narrativa que encaja con la carrera de Selena. "Taylor tiene esa capacidad de convertir nuestros momentos en poesía", expresó la actriz.
En una industria históricamente caracterizada por la competencia feroz y las rivalidades fabricadas, el vínculo entre Gomez y Swift emerge como una anomalía de lealtad absoluta. A lo largo de casi dos décadas, ambas han sabido sortear las presiones mediáticas, las críticas y los desafíos de salud personal, manteniéndose como el principal apoyo de la otra.
La actriz confesó que la canción de Taylor Swift está inspirada en ella.
Este "refugio" mutuo no solo ha servido de inspiración para sus letras más profundas, sino que se ha consolidado como un ejemplo de sororidad en un Hollywood que suele ser hostil con sus estrellas jóvenes, demostrando que la amistad genuina puede ser el activo más valioso frente a la exposición constante.
Pero la revelación que más conmovió a los fans fue la mención de un tema inédito titulado "Family". Según relató la propia Selena, Taylor escribió esta canción hace aproximadamente diez años, cuando ambas recién comenzaban a transitar el camino de la gran industria.
"Hay una canción que Taylor escribió sobre nosotras llamada 'Family', que se grabó fácilmente hace una década. Básicamente decía que tienes sueños increíbles, y ahora, cuando la escucho, me dan ganas de llorar porque nos ha sucedido", confesó la artista.
El vínculo entre Gomez y Swift emerge como una anomalía de lealtad absoluta.
La emoción de Selena radica en que, diez años después, aquellas promesas de juventud se cumplieron: Gomez es una estrella consolidada de la actuación y la música, mientras que Swift es la artista más convocante de estadios a nivel global.
Para los "Swifties", esta revelación encendió las alarmas, ya que muchos esperan que "Family" aparezca pronto como un tema del baúl (Vault Track). Por ahora, solo resta esperar para saber si este tesoro musical verá la luz en alguna de las próximas regrabaciones de Taylor, permitiendo que los fanáticos finalmente escuchen la banda sonora de una amistad que logró vencer todos los pronósticos.