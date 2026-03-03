Taylor Swift y Travis Kelce habrían confirmado su fecha de casamiento

Lo que comenzó con un "brazalete de la amistad" en un concierto y se consolidó con un beso viral en el Estadio Monumental de Buenos Aires, finalmente tiene su capítulo más importante. Taylor Swift y Travis Kelce pusieron fin a las especulaciones y habrían confirmado la fecha para su boda.
El casamiento, que promete ser el evento mediático más importante de la década, se llevaría a cabo el próximo 13 de junio de 2026.
La pareja, que anunció su compromiso en agosto de 2025 bajo el simpático lema "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", ha trabajado en total hermetismo durante los últimos meses.
Sin embargo, fuentes cercanas a la artista y al ala cerrada de los Kansas City Chiefs han comenzado a filtrar los detalles de una celebración que combinará la elegancia de la costa este de Estados Unidos con el espíritu festivo del mundo del deporte.
La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025. Crédito: @taylorswift @killatrav
El misticismo del número 13
Para cualquier "Swiftie", la elección del día no es una casualidad. El 13 es el número de la suerte de Taylor Swift: nació un día 13, su primer álbum fue de oro en 13 semanas y suele dibujárselo en la mano antes de cada show. Que la boda se celebre un sábado 13 de junio refuerza la simbología que la cantante imprime en cada paso de su vida.
Además, la fecha resulta estratégicamente perfecta para el calendario de ambos. Junio marca el inicio del verano en el hemisferio norte y, fundamentalmente, se sitúa en el receso de la NFL, permitiendo que Travis y sus compañeros de equipo —incluyendo a su hermano Jason y a Patrick Mahomes— puedan asistir sin interferir con los entrenamientos de pretemporada que comienzan en julio.
El lugar elegido para el intercambio de votos es el exclusivo hotel Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island. Esta zona es sumamente especial para Taylor, ya que allí posee su famosa mansión "Holiday House", escenario de sus legendarias fiestas del 4 de julio.
El hotel, un ícono de la arquitectura victoriana frente al mar, ofrece la privacidad necesaria para una lista de invitados que incluirá a la elite de Hollywood y las máximas figuras del fútbol americano.
Se rumorea que la ceremonia será una mezcla de tradiciones. Mientras que Taylor estaría trabajando con diseñadores de alta costura para un vestido que recorra las "eras" de su vida, Travis ha bromeado en su podcast New Heights con que la fiesta tendrá música en vivo de primer nivel y, posiblemente, un menú que rinda homenaje a sus raíces en Ohio.
La estrella pop y el jugador de la NFL darían el "sí" el 13 de junio de 2026. Crédito: Reuters.
Una lista de invitados estelar
Aunque el acceso será estrictamente privado, ya suenan nombres que aseguran una alfombra roja sin precedentes: desde Selena Gomez y Blake Lively, hasta el comisionado de la NFL y leyendas del deporte. Incluso se especula con que el rapero Flavor Flav, confeso fan de la pareja, podría tener un rol especial en la ceremonia.
Con el compromiso ya oficializado y la cuenta regresiva en marcha, el mundo entero mira hacia Rhode Island. Taylor Swift, quien tantas veces escribió sobre amores fallidos y castillos de cristal, parece haber encontrado finalmente su "final feliz" junto al hombre que, según sus fans, supo entender que ella es el sol y no solo una estrella más en el firmamento.