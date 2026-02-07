#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Furor swiftie

Taylor Swift y el supuesto guiño a Argentina en el videoclip de “Opalite”

El nuevo video de la superestrella pop desató teorías entre sus fans argentinos por un detalle visual que recuerda a la bandera nacional y despertó una ola de entusiasmo en redes.

Taylor Swift y el supuesto guiño a Argentina en el videoclip de “Opalite”.Taylor Swift y el supuesto guiño a Argentina en el videoclip de “Opalite”.
Seguinos en
Por: 

Taylor Swift presentó el videoclip de “Opalite”, uno de los temas más comentados de su último trabajo discográfico, y como suele ocurrir con cada uno de sus lanzamientos, el material despertó un intenso análisis entre sus seguidores.

El video, con una estética que combina referencias retro, humor y una narrativa cargada de simbolismo, propone una historia visual que invita a múltiples lecturas y refuerza el costado más conceptual de la artista.

Desde su estreno, el clip se viralizó rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, donde los fans comenzaron a detenerse en cada detalle del vestuario, la escenografía y los objetos que aparecen en escena, en busca de mensajes ocultos o referencias personales.

Taylor Swift en el videoclip de Opalite. Crédito: Taylor Swift.Taylor Swift en el videoclip de Opalite. Crédito: Taylor Swift.

El detalle que llamó la atención de los fans argentinos

Entre los elementos que más llamaron la atención del público local se destaca una escena en la que Taylor Swift aparece usando una vincha con colores celeste y blanco, una combinación que muchos identificaron de inmediato con la bandera argentina. El mismo accesorio vuelve a aparecer más adelante en el videoclip, lo que reforzó las especulaciones sobre un posible guiño intencional al país.

Este detalle fue suficiente para que el fandom argentino comenzara a debatir si se trató de una simple elección estética o de una referencia directa a la fuerte conexión que la cantante mantiene con sus seguidores locales, especialmente después de su paso por Buenos Aires.

Mirá tambiénTaylor Swift desafía la industria: excluye a YouTube y apunta a cambiar las reglas del streaming

Reacciones en redes y teorías de los seguidores

Las redes sociales se llenaron de capturas, comentarios y teorías. En particular, fans argentinos en X comenzaron a especular con una hipótesis que rápidamente ganó fuerza: sostienen que “Opalite” podría haber sido escrita en Argentina, durante la estadía de Taylor Swift en Buenos Aires en 2023, cuando realizó sus shows en el estadio Monumental.

Según esta teoría, el clima emocional de esos días, marcado por la intensidad del público argentino, habría influido en la composición de la canción. Además, muchos vinculan el tema con un momento clave de esa visita: el primer beso público de la cantante con Travis Kelce, que se dio justamente durante su paso por el país y que para los fans simboliza el inicio visible de esa historia de amor.

El primer beso público entre Travis y Taylor fue en el Monumental durante la gira de "The Eras Your".El primer beso público entre Travis y Taylor fue en el Monumental durante la gira de "The Eras Tour".

“Opalite”: estética retro y simbolismo personal

Más allá del supuesto guiño a la Argentina, el videoclip de “Opalite” se destaca por su cuidada estética inspirada en décadas pasadas y por una narrativa que combina ironía, sensibilidad y una reflexión sobre los vínculos y la búsqueda de bienestar emocional. La producción refuerza el perfil artístico de Swift, donde cada elemento parece pensado para habilitar múltiples interpretaciones.

Aunque no existe confirmación oficial sobre las teorías que circulan en redes, el entusiasmo del público argentino volvió a quedar en evidencia, demostrando una vez más el fuerte lazo entre la artista y sus fans locales, capaces de encontrar conexiones y significados propios en cada nuevo lanzamiento.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Taylor Swift
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro