Un ritual que crece

La generación Z y el regreso del vinilo: por qué los jóvenes lo eligen

Aunque crecieron con el celular en la mano y playlists infinitas al alcance de un clic, cada vez más jóvenes de la generación Z están redescubriendo el valor de la música en formato físico. El vinilo, con su peso nostálgico y su estética poderosa, se impone como una forma de conexión emocional, objeto de colección y hasta elemento decorativo.