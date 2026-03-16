Récord histórico: el "efecto Taylor Swift" lleva al vinilo a su mayor facturación desde 1983
La artista estadounidense lideró el mercado físico por cuarto año consecutivo. En un contexto donde el streaming manda, el formato analógico creció un 9% impulsado por el coleccionismo y la "era swiftie".
Solo en su primer día, “The Life of a Showgirl” colocó 1,2 millones de vinilos, superando la marca histórica que ostentaba Adele. Imagen creada con IA
El mercado musical de los Estados Unidos ha confirmado lo que venía asomando como una tendencia irreversible: el vinilo no es solo nostalgia, es el motor del formato físico. Según los datos consolidados de 2025 difundidos este 16 de marzo de 2026, Taylor Swift se alzó nuevamente como la reina indiscutible, logrando que su álbum “The Life of a Showgirl” fuera el más vendido del año.
Con más de 5,6 millones de unidades totales, el peso de sus ediciones en vinilo fue determinante para que la industria registrara un crecimiento del 9% en este soporte, alcanzando los 48 millones de unidades comercializadas.
El nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life Of a Showgirl".
El fenómeno "Showgirl" y el impacto en las bateas
Desde su lanzamiento en octubre pasado, el duodécimo disco de estudio de Swift no solo dominó las plataformas digitales con 250 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, sino que redefinió el éxito en las disquerías. Solo en su primer día, “The Life of a Showgirl” colocó 1,2 millones de vinilos, superando la marca histórica que ostentaba Adele.
Este comportamiento refleja un cambio en el consumo: los fans, especialmente de la Generación Z, buscan una conexión tangible con la obra. El ritual de colocar la púa sobre el disco se ha transformado en un estándar de fidelidad que Swift ha sabido capitalizar con ediciones de colección en colores exclusivos, como el reciente anuncio del sencillo "Elizabeth Taylor" en vinilo violeta galáctico para el Record Store Day 2026.
El vinilo ha dejado de ser un sobreviviente del siglo XX para convertirse en el protagonista del XXI, con Swift como su principal embajadora global.
Un mercado en expansión
A pesar de la hegemonía de la cantante de Pensilvania, el 2025 mostró un ecosistema musical robusto. El consumo total de álbumes en EE. UU. aumentó un 4,8% respecto al año anterior. Detrás de Swift, artistas como el grupo de K-pop Stray Kids, Drake, The Weeknd y el puertorriqueño Bad Bunny completan el "top 5" de los más vendidos, demostrando que la diversidad de géneros convive en un mercado que premia tanto el hit digital como el objeto de culto.
En el ámbito local, este fenómeno no es ajeno. Como analizó anteriormente en El Litoral, las disquerías de Santa Fe han visto un resurgir similar, donde el vinilo dejó de ser un artículo para audiófilos veteranos y pasó a ser el regalo predilecto de los jóvenes santafesinos que buscan "tocar" la música de sus ídolos.
La vigencia de Taylor Swift en la cima de las ventas por cuarto año consecutivo —tras los éxitos de The Tortured Poets Department (2024) y sus regrabaciones— deja una reflexión clara: en la era de la inmediatez digital, el valor del objeto físico sigue siendo el refugio de la identidad artística.
El vinilo ha dejado de ser un sobreviviente del siglo XX para convertirse en el protagonista del XXI, con Swift como su principal embajadora global.