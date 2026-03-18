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“Nunca pensé que iba a ganar”: la rafaelina Teconanita ganó el premio a Streamer del Año

La creadora de contenido recibió el premio Cleopatra en la sexta edición y repasó su trayectoria, marcada por la constancia, el aprendizaje y una fuerte conexión con su comunidad.

La creadora lleva casi una década generando contenido en distintas plataformas, con una evolución que fue acompañando los cambios del ecosistema digital.La creadora lleva casi una década generando contenido en distintas plataformas, con una evolución que fue acompañando los cambios del ecosistema digital.
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El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó la sexta edición de los Premios Cleopatra, la gala de premiación que reconoce el esfuerzo y talento de todas las creadoras de contenido de la comunidad argentina.

La creadora de contenido rafaelina “Teconanita” fue ganadora en la categoría Streamer de IRL y se llevó el premio Streamer del Año By Twitch (máximo galardón en la premiación) en la 6ta edición de los Premios Cleopatra. La influencer habló con El Litoral y destacó la sorpresa por el reconocimiento y recordó sus inicios en el mundo digital.

“Yo fui a vivir la experiencia, bajo ningún término esperaba ganar nada”, aseguró. Según contó, su vínculo con estos premios tiene varios años, aunque en un primer momento no dimensionó la convocatoria.

.La influencer remarcó que uno de los ejes de su contenido es la salud mental y las experiencias personales, lo que le permitió generar un vínculo cercano con su audiencia.

De una invitación que parecía falsa a un premio nacional

Anita relató que ya había sido contactada en ediciones anteriores, pero en ese momento no creyó que la invitación fuera real. Con el paso del tiempo, decidió participar y finalmente obtuvo el reconocimiento. “Pensé que era una joda y lo ignoré por completo”, recordó. Sin embargo, en esta sexta edición decidió asistir y terminó llevándose uno de los galardones principales.

La creadora lleva casi una década generando contenido en distintas plataformas, con una evolución que fue acompañando los cambios del ecosistema digital.

“Este año voy a cumplir 10 años haciendo contenido”, destacó. Su trabajo comenzó en YouTube y luego se expandió hacia Twitch, además de redes como TikTok e Instagram.

.La creadora de contenido rafaelina “Teconanita” fue ganadora en la categoría Streamer de IRL y se llevó el premio Streamer del Año By Twitch.

Un comienzo desde lo simple y lo cotidiano

Teconanita recordó que sus primeros pasos fueron con herramientas básicas y desde una motivación personal: compartir intereses que no encontraba en su entorno. “Empecé con una cámara de fotos y editando en Windows Movie Maker, todo muy precario”, contó. A partir de allí, comenzó a construir una comunidad que fue creciendo de manera sostenida.

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La influencer remarcó que uno de los ejes de su contenido es la salud mental y las experiencias personales, lo que le permitió generar un vínculo cercano con su audiencia.

“Comparto todo mi proceso, desde terapia hasta lo que me va pasando en mi vida”, explicó. Según indicó, muchos seguidores le escriben contando cómo sus contenidos los ayudaron en momentos difíciles.

.Teconanita se llevó el premio Streamer del Año By Twitch (máximo galardón en la premiación).

Un punto de inflexión personal

La rafaelina también habló sobre un momento clave en su vida que impactó directamente en su contenido. Se trató de una relación que, según contó, limitaba su libertad creativa.

“Cuando esa persona se fue de mi vida, pude empezar a hacer lo que realmente quería”, afirmó. A partir de allí, comenzó a expresarse con mayor libertad y autenticidad.

Finalmente, la entrevistada destacó el valor del vínculo con sus seguidores, quienes encuentran en su contenido un espacio de identificación y contención. “Mucha gente me escribe diciendo que se siente acompañada o que pudo animarse a cambiar cosas en su vida”, señaló.

Con este reconocimiento, la rafaelina consolida una trayectoria construida a lo largo de años, donde la autenticidad y la conexión con su comunidad fueron claves para su crecimiento.

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