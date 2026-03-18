Qué es el labio halo y por qué será furor en maquillaje 2026

El maquillaje evoluciona constantemente y, de cara a 2026, una de las tendencias que comienza a imponerse con fuerza es el “labio halo”. Este estilo propone un efecto visual que resalta el volumen natural de los labios a través de luces y sombras estratégicamente aplicadas, logrando un acabado sofisticado sin recurrir a procedimientos invasivos.
La técnica, que ya circula en redes sociales y pasarelas internacionales, promete convertirse en un recurso clave dentro de las rutinas de belleza. Su popularidad radica en su versatilidad: puede adaptarse tanto a looks naturales como a producciones más elaboradas, manteniendo siempre un foco en la dimensión y el brillo.
En qué consisteel labio halo
El labio halo se basa en un principio simple pero efectivo: crear un punto de luz en el centro de los labios y generar un degradado hacia los extremos, lo que produce un efecto tridimensional. Esta ilusión óptica hace que la boca luzca más voluminosa y definida sin necesidad de rellenos.
El gloss potencia el punto de luz en el maquillaje.
A diferencia de otras técnicas que buscan perfilar de manera rígida, esta tendencia apuesta por la suavidad y la integración de tonos. El resultado final es un acabado difuminado, con un brillo sutil que capta la luz en el centro y aporta frescura al rostro.
El concepto se inspira en el maquillaje coreano, donde los degradados y los efectos naturales son protagonistas. Sin embargo, el labio halo incorpora una estética más pulida y adaptable a distintos estilos, lo que explica su expansión global.
Cómo lograr elefecto paso a paso
Para conseguir este look, no se requieren productos exclusivos, sino una correcta combinación de texturas y colores. La clave está en trabajar con precisión y difuminar adecuadamente.
Preparar los labios con hidratación previa para evitar grietas
Aplicar un tono base uniforme, preferentemente mate o satinado
Colocar un color más claro o iluminador en el centro
Difuminar suavemente hacia los bordes para integrar los tonos
Finalizar con gloss o bálsamo para potenciar el brillo central
Este procedimiento permite jugar con distintas gamas cromáticas, desde nude hasta tonos intensos, según la ocasión. Además, puede complementarse con delineados suaves que no rompan el efecto degradado.
Por qué será tendencia en 2026
El auge del labio halo responde a una búsqueda cada vez más marcada por resultados naturales y técnicas no invasivas. En un contexto donde la estética se orienta hacia lo real y lo saludable, este tipo de maquillaje ofrece una alternativa accesible y efectiva.
La técnica logra mayor volumen sin procedimientos estéticos.
Otra de sus ventajas es la adaptabilidad. Puede utilizarse tanto en maquillaje diario como en producciones más sofisticadas, lo que lo convierte en un recurso versátil para profesionales y aficionados. Además, se alinea con la tendencia de piel luminosa y acabados frescos que dominarán el próximo año.
Las redes sociales también juegan un rol fundamental en su expansión. Tutoriales, videos cortos y contenidos virales impulsan su adopción, mostrando resultados rápidos y atractivos que captan la atención de nuevas audiencias.
En definitiva, el labio halo no solo representa una técnica, sino una nueva forma de entender el maquillaje: más libre, más natural y centrada en resaltar la belleza propia sin excesos.