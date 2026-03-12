Maquillaje “Glowy & Juicy”: pasos para un rostro radiante y natural

La tendencia de maquillaje “Glowy & Juicy” se ha convertido en un fenómeno viral en plataformas como Instagram y TikTok. Se caracteriza por una piel luminosa, jugosa y saludable, con un acabado que combina hidratación intensa y brillo natural, alejándose de los estilos mate y ultraestructurados que dominaron los últimos años.
Este estilo busca resaltar la textura natural del rostro, enfatizando pómulos, labios y párpados con un efecto húmedo que parece reflejar luz propia.
La influencia de influencers y celebrities ha sido clave para su popularidad. Usuarios de todo el mundo comparten tutoriales, recomendaciones de productos y transformaciones en tiempo real, generando un efecto de imitación que rápidamente se viralizó. La estética cuenta con un enfoque de cuidado de la piel, donde la preparación previa y la elección de productos son fundamentales para lograr el resultado deseado.
Cómo lograr el efecto
Lograr un maquillaje con acabado jugoso requiere más que solo aplicar iluminador. La base de este estilo es una piel bien cuidada e hidratada. Los expertos en belleza sugieren comenzar con una rutina que incluya limpieza suave, hidratación profunda y protección solar para garantizar que el cutis esté saludable y radiante antes del maquillaje.
El efecto húmedo en pómulos y nariz marca la tendencia.
Una vez preparada la piel, los pasos para recrear el look incluyen:
Base ligera o tinted moisturizer: evita productos demasiado cubrientes o mates. La idea es mantener la textura natural de la piel visible.
Iluminador cremoso o líquido: aplicar en pómulos, puente de la nariz y arco de cupido para un brillo sutil y jugoso.
Sombras luminosas: usar tonos perlados o satinados en párpados para complementar el efecto húmedo.
Labios jugosos: gloss transparente o con un toque de color que mantenga los labios hidratados y brillantes.
Toques finales: fijadores de maquillaje en spray con efecto luminoso y brumas hidratantes para prolongar la sensación de frescura.
El objetivo es un look que luzca natural y resplandeciente, evitando exageraciones que puedan alejarse del concepto “jugoso” y saludable. Además, es un estilo flexible que se adapta tanto a el día a día como a ocasiones especiales.
Labios brillantes y naturales completan el look.
Por qué se convirtió en viral
El auge del Glowy & Juicy refleja cambios en la industria del maquillaje y en las preferencias de los consumidores. Tras años de tendencias que promovían acabados mates y cobertura total, la búsqueda de naturalidad y luminosidad se volvió prioridad. La estética “dewy” y “jugosa” transmite bienestar, salud y cuidado personal, valores cada vez más buscados por el público.
Además, la viralidad se potenció gracias a los desafíos y hashtags que invitan a los usuarios a recrear el look y compartir su versión personal. Los tutoriales cortos, el uso de filtros que enfatizan la luminosidad y los consejos de influencers han creado un ecosistema en el que la tendencia se propaga de manera orgánica.
El Glowy & Juicy combina moda, maquillaje y cuidado de la piel en un solo concepto, y su éxito demuestra cómo la belleza contemporánea se enfoca en la autenticidad, la autoexpresión y la versatilidad.