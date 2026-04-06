La espera terminó para los fanáticos de The Strokes. Luego de semanas de especulaciones y mensajes enigmáticos en sus plataformas digitales, la agrupación neoyorquina confirmó oficialmente que su séptimo álbum de estudio llevará por nombre "Reality Awaits".
The Strokes anunció "Reality Awaits", su séptimo álbum de estudio
Tras seis años de espera desde su último trabajo, la banda liderada por Julian Casablancas confirmó el lanzamiento para el próximo verano estadounidense. El anuncio alimenta los rumores sobre una posible llegada a Argentina para finales de este año.
El anuncio llegó a través de un breve pero estético video publicado en sus redes sociales. En la pieza audiovisual se puede observar la imagen de un auto clásico acompañada por la frase: "En persona, es aún más atractivo". El clip cierra con la confirmación del título y la ventana de lanzamiento, prevista para el verano del hemisferio norte (invierno en nuestro país).
Previamente, el grupo había captado la atención de sus seguidores al publicar un enlace misterioso ilustrado con un cuaderno en estética pixel art. Con la promesa de compartir algo "muy pronto", la banda cumple ahora con el sucesor del aclamado "The New Abnormal", editado en 2020 y ganador del premio Grammy al Mejor Álbum de Rock.
Una agenda global y el "efecto" Argentina
El anuncio de material nuevo coincide con un momento de intensa actividad para el quinteto. The Strokes viene de presentarse el último fin de semana en San Francisco y se prepara para ser uno de los platos fuertes del prestigioso festival Coachella, donde actuarán los fines de semana del 10 y 17 de abril.
Sin embargo, para los fans locales, la noticia del disco tiene un condimento extra. En las últimas horas, el nombre de The Strokes comenzó a circular con una fuerza inusual en los pasillos de la industria musical argentina. Crecen los rumores que ubican a Julian Casablancas y compañía como los principales headliners de la próxima edición del festival Primavera Sound Buenos Aires.
Si bien la participación de la banda no ha sido confirmada oficialmente por la productora del evento, se espera que el lineup definitivo sea revelado a la brevedad. El lanzamiento de "Reality Awaits" funcionaría como la excusa perfecta para una nueva gira sudamericana que incluya una parada en suelo argentino antes de que termine el 2026.