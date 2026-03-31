El milagro de Céline Dion: tras superar su peor momento, anunció diez conciertos en París
Luego de años de lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida, la cantante confirmó su vuelta triunfal a los escenarios para finales de 2026. “Me siento fuerte”, afirmó en un emotivo video que coincidió con su cumpleaños número 58.
El mundo del espectáculo recibió una de las noticias más esperadas y conmovedoras de los últimos tiempos. Céline Dion, la voz que marcó a generaciones enteras, anunció oficialmente su regreso a los escenarios. Lo hará con una serie de diez conciertos exclusivos en el Paris La Défense Arena, en Francia, marcando el fin de un doloroso retiro forzado por una grave enfermedad neurológica.
El anuncio no fue casual: la artista eligió el día de su cumpleaños número 58 para compartir la novedad a través de sus redes sociales. Con una sonrisa que trasluce alivio y determinación, la intérprete de "My Heart Will Go On" envió un mensaje directo a sus seguidores: "Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, me siento fuerte y estoy emocionada".
Una batalla contra su propio cuerpo
La carrera de la canadiense entró en un paréntesis sombrío en 2022, cuando reveló que padecía el Síndrome de la Persona Rígida (SPR). Esta rara afección neurológica, de carácter autoinmune, provoca rigidez muscular progresiva y espasmos severos que llegaron a afectar sus cuerdas vocales, impidiéndole cantar y, en los momentos más críticos, incluso desplazarse con normalidad.
Tras cancelar su gira mundial y recluirse para enfocarse en un tratamiento intensivo de rehabilitación, Dion mostró los entresijos de su lucha en un crudo documental estrenado el año pasado. Allí se la vio vulnerable, pero con una meta clara: volver a encontrarse con su público.
Ese camino de resiliencia tuvo un punto de inflexión inolvidable durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde cantó desde la Torre Eiffel, dando la primera señal de que su recuperación era un hecho.
Lo anunció en París. Crédito: Reuters.
París: el escenario de la redención
La elección de la capital francesa para su retorno no es aleatoria. París ha sido históricamente el refugio emocional de la cantante y el lugar donde siempre declaró sentirse "en casa". Los diez conciertos programados se llevarán a cabo entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre de 2026.
El recinto elegido es el Paris La Défense Arena, un estadio con capacidad para 40.000 espectadores que se prepara para lo que se vaticina como una de las demandas de entradas más altas de la década. La preventa de tickets comenzará en los próximos días de abril, generando ya una enorme expectativa en el mercado internacional.
Tras superar su peor momento, anunció diez conciertos en París.
Un símbolo de esperanza
Más allá de lo estrictamente musical, el caso de Céline Dion se ha convertido en un estandarte para quienes padecen enfermedades crónicas o poco frecuentes. Su decisión de visibilizar el SPR y mostrar el proceso de su terapia ha generado una corriente de empatía global y ha puesto el foco en la importancia de la investigación médica para este tipo de patologías.
A futuro, esta serie de conciertos en 2026 no solo representará el regreso de una técnica vocal inigualable, sino también la victoria de la voluntad sobre la adversidad biológica. Como ella misma expresó en su anuncio: "No puedo esperar a verlos de nuevo". El mundo de la música, definitivamente, tampoco puede esperar.