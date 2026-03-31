Resiliencia y música

El milagro de Céline Dion: tras superar su peor momento, anunció diez conciertos en París

Luego de años de lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida, la cantante confirmó su vuelta triunfal a los escenarios para finales de 2026. “Me siento fuerte”, afirmó en un emotivo video que coincidió con su cumpleaños número 58.