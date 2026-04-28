En el marco de la autonomía municipal, uno de los principales debates políticos e institucionales que se vienen para la ciudad de Santa Fe tras la reforma de la Constitución provincial, en el Concejo local se presentó un proyecto que plantea crear el Programa Municipal “Autonomía SF: La ciudad protagonista de su futuro”.
Desde el Concejo de Santa Fe plantean crear un programa para abordar la autonomía municipal
Lo impulsa la presidencia. Se formaría una comisión especial integrada por integrantes del Ejecutivo y del Legislativo capitalino, que convocaría a instancias de participación ciudadana, como foros y debates. El proceso duraría todo 2026.
El expediente en cuestión propone que dicho programa será coordinado por una comisión especial que estará integrada por tres representantes del Ejecutivo Municipal; por el presidente del Cuerpo Deliberativo, Sergio “Checho” Basile -quien impulsa la propuesta-, más un representante por cada por cada bloque político.
Las funciones de esta comisión especial estarán orientadas a coordinar el proceso participativo y de convocatoria ciudadana hacia el nuevo régimen de autonomía municipal, conforme las disposiciones constitucionales y legales.
También, realizar jornadas y encuentros ciudadanos -foros, audiencias y debates abiertos-, “convocando a la más amplia participación de sectores institucionales, académicos, comunitarios y vecinales”, dice el proyecto en ciernes, al que accedió El Litoral.
Además, se mantendrán reuniones periódicas con legisladores y funcionarios provinciales y municipales para el seguimiento de los avances del proceso autonómico municipal; y se elaborarán herramientas de trabajo, comunicación y difusión acerca de los alcances de la autonomía municipal”, puntualiza.
Definir una “base”
Los objetivos también apuntan a “conformar un espacio institucional de trabajo con concejales de los municipios pertenecientes al área metropolitana, para iniciar un proceso de diálogo que explore esquemas viables de cooperación intermunicipal y regional; y definir las ‘bases’ de un modelo adaptado al nuevo ordenamiento municipal constitucional y legal”.
Con relación a las localidades cercanas, se invitará a los concejos municipales pertenecientes al Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM Santa Fe), a “establecer canales de cooperación y coordinación para la planificación regional y metropolitana”.
Se invitará al Ejecutivo a integrar la comisión especial de coordinación del Programa Municipal “Autonomía SF. La Ciudad Protagonista de su Futuro” y designar sus representantes. Asimismo, la comisión se dará su propia organización y funcionamiento, y llevará registro de las deliberaciones con transcripción de las decisiones y dictámenes que adopte.
Finalmente, el Programa Municipal “Autonomía SF. La Ciudad Protagonista de su Futuro” deberá “proponer una agenda de trabajo a partir de ejes temáticos, definiendo un calendario de actividades conforme a etapas, objetivos y acciones”, enfatiza el proyecto.
“Este proceso de debate ciudadano lo más amplio posible se haría durante todo el año 2026 en el Concejo. En principio, se buscan sentar las bases sustanciales de lo que será la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad capital, que se daría en 2027”, comentaron a este diario fuentes legislativas.
En contexto
La reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe sancionada en 2025 reconoce, en su artículo 154, a los municipios como base de su organización territorial y democrática, garantizando su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.
A su vez, en el artículo 155 se establece que aquellos municipios que tengan más de diez mil habitantes pueden dictar sus propias cartas orgánicas debiendo contemplar un conjunto de requisitos
En paralelo, como informó El Litoral, la Legislatura provincial sancionó el 9 de abril pasado la nueva Ley de Municipios (N° 14.436), la cual fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de abril de 2026, en línea con los principios rectores de la Constitución de 2025.
Además, como contó este diario, el municipio capitalino dictó a fines de septiembre de 2025 el Decreto N° 00089/2025, por el cual (...) puso en marcha el procedimiento participativo cuyo objetivo final es establecer los ejes centrales del proyecto de ordenanza que a futuro será remitido al Concejo para el dictado de una Carta Orgánica, mediante una Convención Estatuyente.
Declaraciones
“Lo importante es que vamos a comenzar un proceso participativo. Este proyecto orienta el trabajo para dar amplia participación no sólo de los concejales, sino a la ciudadanía en general”, dijo Sergio Basile, en diálogo con El Litoral.
La clave será “establecer ideas para que luego de este trabajo que vamos a hacer durante este año, podamos presentar al intendente (Juan Pablo Poletti) una serie de acuerdos bases sobre los temas que la ciudadanía plantee, antes de lo que será la convocatoria a la Convención Estatuyente”, agregó luego el edil radical.
“La intención es que se pueda ir acomodando la agenda para que el eje sea realmente la ciudad en su futuro, más allá de las discusiones propias que se puedan dar en el marco legislativo”, añadió Basile.
En los fundamentos de su proyecto, el presidente del Concejo consideró que resulta necesario que el municipio “se prepare técnica, institucional y administrativamente para afrontar la transición hacia el nuevo régimen de autonomía”, realizando “diagnósticos y proyectos y generando los consensos normativos necesarios”.