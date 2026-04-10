El Senado aceptó las modificaciones propuestas por Diputados

La provincia actualizó la Ley de Municipios y la puso en línea con la nueva Constitución

La Legislatura completó la sanción de la norma general que regirá para los 365 gobiernos locales. En la Cámara Baja, votaron en contra el interbloque justicialista, los sectores celestes y la izquierda. En la Alta respaldo unánime a los cambios.