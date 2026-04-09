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La Legislatura de Santa Fe sanciona ley de Municipios

Diputados introduce cinco cambios y el texto será avalado durante este jueves.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
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La Legislatura de Santa Fe sanciona este jueves por la tarde la primera ley derivada de la reforma constitucional. Se trata de la ley de Municipios que reemplaza textos con 90 años de vigencia.

Mirá tambiénDiputados también opinará sobre el uso del nuevo edificio de Tribunales

En Diputados Unidos votará el dictamen de tres comisiones que modificó cinco artículos de la aprobada por Senado.

Legislatura. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Toda la oposición anunció que votará en rechazo al dictamen de mayoría con diferentes argumentos. Sobre el final de la tarde y tras la votación, el tema pasará al Senado que lo convertirá en en ley.

Legislatura. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El socialista Joaquín Blanco fue el primer orador y habló de día histórico.

Noticia en desarrollo.

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