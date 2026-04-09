La Legislatura de Santa Fe sanciona este jueves por la tarde la primera ley derivada de la reforma constitucional. Se trata de la ley de Municipios que reemplaza textos con 90 años de vigencia.
Sobre el final de jornada
La Legislatura de Santa Fe sanciona ley de Municipios
Diputados introduce cinco cambios y el texto será avalado durante este jueves.
Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
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En Diputados Unidos votará el dictamen de tres comisiones que modificó cinco artículos de la aprobada por Senado.
Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Toda la oposición anunció que votará en rechazo al dictamen de mayoría con diferentes argumentos. Sobre el final de la tarde y tras la votación, el tema pasará al Senado que lo convertirá en en ley.
Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
El socialista Joaquín Blanco fue el primer orador y habló de día histórico.
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