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Semana clave en la futura Ley de Municipios de Santa Fe

Se enviaron las citaciones al plenario de dos comisiones para el próximo miércoles 8 de abril.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
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Las comisiones de Gobiernos Locales y de Presupuesto y Hacienda enviaron este lunes las citaciones al plenario de estos dos grupos más Asuntos Constitucionales para dictaminar el mensaje del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe sobre la futura Ley Orgánica de Municipios.

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Será el tercer plenario conjunto de tres comisiones por este tema que tiene tratamiento preferencial para el jueves. El plenario fue citado para este miércoles 8 de abril, desde las 16, en el recinto mismo de Diputados.

Actividad de Unidos

El bloque de Unidos tiene agendada una reunión previa para acordar la posición a llevar al plenario. Persisten algunos diputados que entienden que es indispensable hacer correcciones al texto aprobado -por unanimidad- por el Senado y otros que entienden que la Cámara debe sancionar la norma este mismo jueves.

Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Crédito: Archivo El LitoralCámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral

El sector que entiende que deben haber cambios mencionan problemas en la redacción del dictamen aprobado por el Senado más otros temas de índole político como la definición del número de bancas en los concejos municipales.

Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Crédito: Archivo El LitoralCámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral

El justicialismo, en tanto, pretende lograr incorporar algunas reformas, entre ellas la autorización a los municipios a poder tener entidades financieras locales para canalizar el ahorro de cada población.

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