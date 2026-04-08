Los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe realizarán este miércoles su primer encuentro plenario del año y el encuentro será en la previa a la sanción de la Ley Orgánica de Municipios en la Legislatura.
En la previa a la sanción de la Ley Municipios, plenario de Unidos
Será el primer encuentro del año de los miembros del oficialismo. Analizarán el pedido de ingresar al frente electoral de otras fuerzas políticas.
El encuentro tendrá otra vez como sede la remodelada casa del radicalismo en calle Rivadavia y será al final de una jornada donde están en agenda sucesivas reuniones y plenarios de comisiones en la Cámara de Diputados para emitir el dictamen sobre Municipios y llevarlo al recinto el jueves.
La presidenta de la Cámara, Clara García, citó al cuerpo para el jueves pero, adelantó a las 13 la hora de la sesión, con el argumento de que podría haber algunos cambios al texto votado por el Senado y permitir que el proyecto retorne a la Cámara Alta.
"La decisión política de Unidos está tomada y vamos a sancionar la ley que manda la nueva Constitución. Queda por resolver si permitimos algunos cambios de redacción, más técnicos que políticos, y algunas reformas en institutos como la transición, la acefalía, que piden algunos integrantes de la bancada" señaló a El Litoral uno de los líderes parlamentarios.
Diputados y senadores de Unidos terminarán de acordar este jueves si hay cambios en el texto. En el Senado hubo votación unánime y los senadores oficialistas intentarán que todo cambio tenga el aval en general de los senadores justicialistas.
En el Senado, además, este jueves, desde las 10, la fiscal general María Cecilia Vranich brindará su balance institucional de gestión como ordena la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación ante legisladores de ambas cámaras.