#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Los partidos de la alianza en la casa de la UCR

En la previa a la sanción de la Ley Municipios, plenario de Unidos

Será el primer encuentro del año de los miembros del oficialismo. Analizarán el pedido de ingresar al frente electoral de otras fuerzas políticas.

Unidos festejó la elección en todo el territorio de la "bota".Unidos festejó la elección en todo el territorio de la "bota".
Seguinos en
Por: 

Los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe realizarán este miércoles su primer encuentro plenario del año y el encuentro será en la previa a la sanción de la Ley Orgánica de Municipios en la Legislatura.

El encuentro tendrá otra vez como sede la remodelada casa del radicalismo en calle Rivadavia y será al final de una jornada donde están en agenda sucesivas reuniones y plenarios de comisiones en la Cámara de Diputados para emitir el dictamen sobre Municipios y llevarlo al recinto el jueves.

Clara García. Foto: Flavio Raina.Clara García convocó a Diputados para sesionar este jueves a las 13. Foto: Flavio Raina.

La presidenta de la Cámara, Clara García, citó al cuerpo para el jueves pero, adelantó a las 13 la hora de la sesión, con el argumento de que podría haber algunos cambios al texto votado por el Senado y permitir que el proyecto retorne a la Cámara Alta.

"La decisión política de Unidos está tomada y vamos a sancionar la ley que manda la nueva Constitución. Queda por resolver si permitimos algunos cambios de redacción, más técnicos que políticos, y algunas reformas en institutos como la transición, la acefalía, que piden algunos integrantes de la bancada" señaló a El Litoral uno de los líderes parlamentarios.

Lionel Chiarella fue elegido presidente de la UCR en el plenario nacional.El plenario se hará en la sede de la UCR en calle Rivadavia.

Diputados y senadores de Unidos terminarán de acordar este jueves si hay cambios en el texto. En el Senado hubo votación unánime y los senadores oficialistas intentarán que todo cambio tenga el aval en general de los senadores justicialistas.

En el Senado, además, este jueves, desde las 10, la fiscal general María Cecilia Vranich brindará su balance institucional de gestión como ordena la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación ante legisladores de ambas cámaras.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cámara de Diputados de Santa Fe
Senado de Santa Fe
Santa Fe
Autonomía Municipal
Clara García

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro