Promulgada sin observaciones

Entró en vigencia la nueva Ley de Municipalidades

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la norma sancionada el pasado jueves por la Legislatura. En el 2027, las 365 localidades elegirán intendentes. La ley de Comunas caducará el año venidero. Sube y baja en el número de concejales en las actuales ciudades.