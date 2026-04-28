Transporte

Nuevo avance sobre Belgrano Cargas: el Gobierno define cómo usará el dinero de la privatización

El Ejecutivo nacional oficializó una nueva etapa en el proceso sobre Belgrano Cargas y resolvió que los recursos obtenidos por la venta de locomotoras y vagones sean destinados a mejorar la infraestructura de las líneas que pasarán a concesión privada.