El Gobierno nacional avanzó este martes con una nueva definición clave dentro del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, dispuso que el producido de la venta del material rodante quede afectado al financiamiento de obras sobre las vías ferroviarias que serán concesionadas en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Nuevo avance sobre Belgrano Cargas: el Gobierno define cómo usará el dinero de la privatización
El Ejecutivo nacional oficializó una nueva etapa en el proceso sobre Belgrano Cargas y resolvió que los recursos obtenidos por la venta de locomotoras y vagones sean destinados a mejorar la infraestructura de las líneas que pasarán a concesión privada.
La medida se inscribe dentro del esquema de desintegración vertical aprobado previamente por la administración de Javier Milei, que contempla la separación entre la infraestructura, los talleres y el parque rodante. De este modo, locomotoras y vagones podrán ser vendidos o incorporados a los futuros contratos de concesión, mientras las vías pasarán a un modelo de explotación por operadores privados.
El texto oficial establece que esos fondos serán girados a un fideicomiso ya existente, destinado a obras de infraestructura de transporte. Según se explicó, el objetivo es garantizar que el dinero proveniente de la venta del equipamiento ferroviario tenga como destino directo la modernización y el mantenimiento de la red sobre la que luego operarán las concesiones.
El foco puesto en las obras sobre las vías
Uno de los puntos centrales del decreto es que el Ministerio de Economía deberá determinar el precio de venta del material rodante, tomando como referencia mínima la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Ese valor servirá como piso para las operaciones que se concreten en el marco de las futuras licitaciones públicas nacionales e internacionales.
La decisión oficial busca darle sustentabilidad económica a la nueva etapa del sistema ferroviario de cargas. Desde el Gobierno entienden que permitir que parte del material rodante forme parte de las concesiones mejora la ecuación financiera de los operadores, al sumarles una fuente adicional de ingresos durante la etapa inicial.
En paralelo, la Secretaría de Transporte deberá incluir en los pliegos licitatorios la identificación precisa de las unidades que serán transferidas o incorporadas a cada proceso.
Impacto sobre la red logística y exportadora
La definición tiene relevancia directa sobre uno de los sistemas logísticos más importantes del país. Belgrano Cargas es clave para el traslado de granos, minerales y producción industrial hacia los puertos exportadores, especialmente los vinculados al cordón del Gran Rosario.
En términos estratégicos, cualquier modificación en su esquema operativo impacta de manera directa sobre la competitividad del sector productivo, los costos logísticos y la salida de exportaciones.
La apuesta oficial es que el nuevo esquema permita acelerar inversiones en vías, talleres e infraestructura complementaria, bajo un modelo de acceso abierto que habilite la participación privada.