Memorias de Santa Fe

Nostalgia ferroviaria: cuando el Belgrano “le copó” la vía al Mitre y cambió la red de trenes de la ciudad

Promediando la década del 70, se adaptó la trocha del FF.CC Belgrano para que pueda circular por la del Mitre; lo que requirió obras en un puente y el derribo de otro, ambos en el río Salado. El proyecto de una nueva estación, que no se concretó. El recuerdo en las páginas de El Litoral.