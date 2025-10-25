Nostalgia ferroviaria: la valiosa ayuda del tren en la inundación de 1940

El artículo de El Litoral.

Mirá también

Nostalgia ferroviaria: cuando la Estación Belgrano tuvo cartelería del primer mundo

El viejo puente ferroviario en plena inundación de 1940. El Orden / Hemeroteca Provincial

Los vagos preparados para la ayuda. El Orden / Hemeroteca Provincial

Mirá también

Un increíble puente peatonal que tuvo la ciudad y que sólo vive en el recuerdo de las fotos

Postales de aquella crecida publicadas por diario El Orden.

Mirá también

Nostalgia ferroviaria: cuando un convoy rompió el puente "blanco" y cayó al agua

El artículo de diario El Orden, de principios de enero de 1940.

Mirá también

Fuertes tormentas y sus consecuencias sobre la capital santafesina de los años '40

Mirá también

Nostalgia ferroviaria: 8 lugares de la ciudad cruzados por el tren, hoy irreconocibles

Mirá también

Nostalgia ferroviaria: los tres puentes negros de la ciudad, signos de un tiempo de prosperidad