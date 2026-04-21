Tuvo lugar en Rosario, el primer encuentro regional del Ciclo 2026 de CAMARCO Construyendo Litoral, con la presencia de autoridades y empresarios de las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe.
La región Litoral elevó su voz y pidió mejorar la infraestructura
Lucrecia D’ Jorge, directora del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, punteó los requerimientos más acuciantes y solicitó evaluar estas necesidades con una mirada social.
La actividad coincide con los 90 años de la Cámara Argentina de la Construcción y de los 80, de su Delegación Rosario. La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de CAMARCO, Ing. Gustavo Weis, quien pidió “una fuerte inversión en infraestructura y vivienda” y destacó al Estado como “un actor importante” para ese propósito.
La Bolsa de Comercio de Santa Fe estuvo presente, con la asistencia del presidente, Dr. Juan Pablo Durando y del gerente general, Lic. Germán Dobler; y la destacada participación de la Lic. Lucrecia D’Jorge, directora del Centro de Estudios y Servicios, quien, con un sentido abarcativo y mirada social, desgranó los principales requerimientos en materia de infraestructura.
Caminos y conectividad
D' Jorge -junto con el síndico de FAA Elvio Guía y de Sara Gardiol, ex presidenta de CARSFE- integró el panel: “Obras para el complejo agroexportador”, que fue moderado por el Lic. Alfredo Sesé (BCR).
La directora del CES puso foco en “la competitividad para tener presencia en los mercados mundiales” y abogó para que “la falta de la infraestructura no se convierta en una traba para aprovechar las nuevas oportunidades que se abren al país”.
Al exponer sobre el centro norte santafesino habló de la conexión ferroviaria Belgrano Cargas y Circunvalar ferroviario Santa Fe; el mal estado de las principales rutas nacional como las números 34, 11, 19 y la 168; de la red secundaria y terciaria de caminos; de nuevos puentes como Santa Fe- Paraná, por ejemplo, y del mantenimiento de las obras hídricas.
Pero, además, aludió a los gasoductos, acueductos, a la necesidad de reactualizar la red eléctrica rural, acotando que el interior no cuenta con energía trifásica, y a la conectividad informática, indispensable tanto para la producción en sí como para la capacitación y la vida de los pueblos.
“Estamos pensando en un enfoque con mirada social”, dijo D’Jorge. “La actividad agroindustrial es desarrollada por personas que viven en los campos, que prestan servicios, que trasladan mercaderías (…) y para hacerlo necesitan de infraestructura y contar con calidad de vida”.
Por su parte, el señor Elvio Guía recordó que representaban el “corazón productivo de la Argentina” y señaló que “estaban en grave estado las arterias que alimentan ese corazón”.
Fue claro al decir que “las dificultades se hacían más grandes cuando se debía adentrar en el interior profundo”. Abogó asimismo por la reutilización del tren.
Por su parte. la señora Gardiol, desde su posición de productora agropecuaria, transmitió las limitaciones que se viven a diario por no contar con la infraestructura que requiere el crecimiento de la producción.
Hidrovía y puente a Paraná
Previamente, el Mg. Juan Carlos Venesia y el Ing. Jorge Abramian, con la conducción de Marcos Cicchirillo, actualizaron información sobre la Hidrovía Paraguay- Paraná en proceso de adjudicación.
En otro momento, la presidenta de la Delegación Entre Ríos de CAMARCO, Lic. Laura Hereñú, y el Dr. José Manuel Corral, con la coordinación del periodista Ignacio Hintermeister, reclamaron por un puente Paraná- Santa Fe, considerado estratégico para la Región Centro.
El Dr. Corral justificó el nuevo nexo vial, cuya construcción podría encararse por tramos. Identificó cuatro: la Circunvalación Paraná, el cruce del río, la llegada a la ruta nacional N° 168 y el by-pass entre ésta y el Circunvalación Sur, en la capital santafesina. Puntualizó que “los tiempos de restricciones económicas son tiempos para los proyectos”.
Destacó que este proyecto, en 2017, tuvo definición de traza; todos los estudios ambientales y económicos necesarios y el consenso de los gobiernos de la Nación y de las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe y de las entidades de la sociedad civil. “En aquel momento, la inversión estaba en el orden de los U$S 800 millones”, indicó el ex intendente de Santa Fe.
El diputado santafesino reconoció que en Vialidad provincial se estaban haciendo estudios “muy preliminares” para aportar una mejora en la conexión con el ingreso a Santa Fe. En líneas generales, tanto desde la óptica del Dr. Corral como de la Lic. Hereñú, la ejecución de este nuevo puente debía volver a la agenda pública y demandaron voluntad política para llevarlo a cabo.
Obras hídricas y financiamiento
En la segunda parte de la jornada, con la moderación de Maximiliano Ferraro, el Dr. Jorge Nuñez y el Ing. Daniel Martínez, como consultores de CAMARCO, y el Ing. Gustavo Villa Uría como ex subsecretario de Asuntos Hídricos de la Nación, hablaron del mantenimiento de las obras hídricas y su adaptación ante los eventos extremos que se dan en la región Litoral.
El último panel analizó “el financiamiento de las obras y los nuevos modelos de inversión y cooperación público- privada”. Participaron los ministros de Economía de Santa Fe, Dr. Pablo Olivares y de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, CPN Fabián Boleas, y el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Dr. Adrián Cosentino.
Entre otros conceptos, el Dr. Olivares aseguró que “cada obra comenzada tenía su financiamiento asegurado” y consignó que se estaban pagando mensualmente, unos $ 150.000 millones en certificados de obras en la provincia de Santa Fe.
En este panel se propuso la búsqueda de mecanismos para que tanto bancos como el mercado de capitales financiaran la infraestructura requerida la jornada, que concitó una muy importante presencia de empresarios y políticos, finalizó con las palabras de cierre del ministro de Planeamiento de Entre Ríos, Dr. Hernán Jacob, y de Obras Públicas de Santa Fe, Dr. Lisandro Enrico.