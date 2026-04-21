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Debate en el Senado de Santa Fe por la situación de la Ruta Nacional 34

La Cámara alta reunirá este miércoles 22 a autoridades, entidades y vecinos para evaluar el estado del corredor vial y plantear prioridades de infraestructura.

Debate en el Senado por la situación de la Ruta 34.Debate en el Senado por la situación de la Ruta 34.
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La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe llevará adelante este miércoles 22 de abril, a las 15 horas, una audiencia pública en el recinto legislativo con el objetivo de debatir y analizar el estado actual de la Ruta Nacional N° 34 en el tramo que atraviesa el territorio santafesino, y para relevar las obras que mejoren sus condiciones de seguridad.

La convocatoria es impulsada por el presidente provisional de la Cámara y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, y está dirigida a autoridades, instituciones, representantes de sectores productivos, entidades intermedias y vecinos vinculados a la temática.

Felipe Michlig. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Felipe Michlig. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

La Ruta Nacional N° 34 constituye uno de los corredores viales más importantes de la región, tanto por su extensión como por el volumen de tránsito que registra diariamente. En territorio santafesino atraviesa siete departamentos y conecta a la provincia con otras jurisdicciones del norte argentino, consolidándose como una vía estratégica para el transporte de personas, la producción y el comercio.

En ese marco, la audiencia buscará generar un espacio institucional de participación para poner en común diagnósticos, reclamos y propuestas vinculadas al estado de la traza, especialmente en materia de mantenimiento, seguridad vial, señalización, iluminación y ejecución de obras pendientes o prioritarias.

"El erario público nacional pierde el equivalente a 1.500 kilómetros de rutas o a 30 mil viviendas sociales", dijo Esteban Motta, senador por San Martín (UCR-Unidos para Cambiar Santa Fe). Crédito: Luis CetraroEsteban Motta. Crédito: El Litoral.

Se prevé que durante la jornada se escuchen distintas voces representativas de comunidades y sectores alcanzados por la problemática, con el propósito de construir una agenda común que permita impulsar gestiones y acciones concretas ante los organismos competentes.

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Hasta el momento se registraron inscripciones de autoridades comunales y municipales, legisladores, representantes de entidades rurales, cámaras empresarias, organizaciones vinculadas al transporte, organismos provinciales y vecinos de distintas localidades atravesadas por la ruta.

Entre ellos, varios participantes solicitaron hacer uso de la palabra como oradores durante la jornada. Las personas interesadas en participar aún pueden inscribirse completando un formulario que puede encontrarse en la página oficial del Senado, que también anunció la transmisión oficial del encuentro por el mismo canal con que se difunden las sesiones.

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