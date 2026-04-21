La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe llevará adelante este miércoles 22 de abril, a las 15 horas, una audiencia pública en el recinto legislativo con el objetivo de debatir y analizar el estado actual de la Ruta Nacional N° 34 en el tramo que atraviesa el territorio santafesino, y para relevar las obras que mejoren sus condiciones de seguridad.
Debate en el Senado de Santa Fe por la situación de la Ruta Nacional 34
La Cámara alta reunirá este miércoles 22 a autoridades, entidades y vecinos para evaluar el estado del corredor vial y plantear prioridades de infraestructura.
La convocatoria es impulsada por el presidente provisional de la Cámara y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, y está dirigida a autoridades, instituciones, representantes de sectores productivos, entidades intermedias y vecinos vinculados a la temática.
La Ruta Nacional N° 34 constituye uno de los corredores viales más importantes de la región, tanto por su extensión como por el volumen de tránsito que registra diariamente. En territorio santafesino atraviesa siete departamentos y conecta a la provincia con otras jurisdicciones del norte argentino, consolidándose como una vía estratégica para el transporte de personas, la producción y el comercio.
En ese marco, la audiencia buscará generar un espacio institucional de participación para poner en común diagnósticos, reclamos y propuestas vinculadas al estado de la traza, especialmente en materia de mantenimiento, seguridad vial, señalización, iluminación y ejecución de obras pendientes o prioritarias.
Se prevé que durante la jornada se escuchen distintas voces representativas de comunidades y sectores alcanzados por la problemática, con el propósito de construir una agenda común que permita impulsar gestiones y acciones concretas ante los organismos competentes.
Hasta el momento se registraron inscripciones de autoridades comunales y municipales, legisladores, representantes de entidades rurales, cámaras empresarias, organizaciones vinculadas al transporte, organismos provinciales y vecinos de distintas localidades atravesadas por la ruta.
Entre ellos, varios participantes solicitaron hacer uso de la palabra como oradores durante la jornada. Las personas interesadas en participar aún pueden inscribirse completando un formulario que puede encontrarse en la página oficial del Senado, que también anunció la transmisión oficial del encuentro por el mismo canal con que se difunden las sesiones.