El estado de la Ruta Nacional A012 vuelve a quedar en el centro de la agenda pública en Santa Fe, en medio de la incertidumbre por su eventual traspaso a la órbita provincial.
Ruta A012: Santa Fe espera definiciones de Nación y advierte trabas para avanzar con obras
El gobierno provincial aseguró que aún no hay traspaso formal de la traza pese al decreto nacional. Mientras tanto, insiste en que está en condiciones de intervenir, pero reclama precisiones administrativas para avanzar.
Aunque el Gobierno nacional publicó recientemente una norma que habilita un esquema general de cesión, desde la administración santafesina aclaran que, en los hechos, aún no existe ninguna autorización concreta para intervenir sobre este corredor clave para la producción y el transporte.
Un decreto que no define el traspaso
Desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe remarcaron que el Decreto Nacional 253/2026 no implica un traspaso efectivo de la Ruta A012, sino que establece un marco general para que las provincias puedan, eventualmente, asumir la concesión de corredores nacionales de manera temporal.
En ese sentido, explicaron que la traza continúa bajo jurisdicción del Estado nacional, ya que no existe ningún convenio firmado que transfiera su operación ni habilite formalmente a la Provincia a ejecutar tareas de mantenimiento o reparación. La falta de ese instrumento legal es, por ahora, el principal obstáculo para avanzar.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, no incluye definiciones específicas sobre la Ruta A012 ni sobre otros corredores, sino que abre una instancia administrativa que debe ser completada con nuevas gestiones entre Nación y las provincias interesadas.
De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo santafesino, el mecanismo requiere que la Provincia formule un pedido formal ante el Ministerio del Interior.
A partir de allí, la Dirección Nacional de Vialidad deberá trabajar en conjunto con las autoridades locales para establecer las condiciones del eventual traspaso. Ese proceso, además, necesita una resolución posterior de la Secretaría de Transporte de la Nación, lo que suma nuevas instancias burocráticas.
En la práctica, esto implica que el camino hacia una cesión efectiva aún es incierto y depende de decisiones que no están bajo la órbita provincial. Por eso, desde Santa Fe insisten en que el decreto, tal como está planteado, no resuelve la situación actual ni habilita intervenciones inmediatas.
Reclamos previos
El interés del gobierno santafesino por hacerse cargo de la Ruta A012 no es reciente. Según recordaron fuentes oficiales, el pedido de traspaso fue presentado en febrero de 2024, poco después de la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro.
La solicitud se apoyaba en antecedentes normativos y en acuerdos previos que contemplaban la posibilidad de que las provincias asuman el control de determinados corredores.
Sin embargo, esas gestiones no avanzaron en su momento y el nuevo esquema planteado por Nación introduce requisitos adicionales que, lejos de simplificar, complejizan el procedimiento.
Mientras tanto, el deterioro de la A012 sigue siendo una preocupación creciente. Se trata de un corredor estratégico para la logística regional, utilizado de manera intensiva por el transporte de cargas que conecta distintas rutas nacionales y áreas productivas del sur santafesino.
Transportistas, camioneros y usuarios habituales advierten desde hace tiempo sobre el estado de la calzada y la necesidad de intervenciones urgentes para mejorar la seguridad vial. En ese contexto, la falta de definiciones sobre quién debe hacerse cargo de las obras genera incertidumbre y demora soluciones.
Desde el Ministerio de Obras Públicas provincial señalaron que Santa Fe cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para iniciar trabajos de manera inmediata. No obstante, remarcaron que sin una autorización formal no es posible avanzar, ya que la ruta continúa siendo de jurisdicción nacional.
Alcances limitados
Otro de los puntos que aclaró el gobierno provincial es que el esquema previsto por Nación no alcanza al conjunto de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. Según indicaron, la discusión actual se limita exclusivamente a la Ruta A012.
Corredores clave como las rutas nacionales 8, 11, 33, 34 y 178 seguirán bajo la órbita del Estado nacional, sin modificaciones en su administración. Tampoco hay, por el momento, precisiones sobre cómo se garantizará su mantenimiento en el corto y mediano plazo.
Este escenario plantea un panorama fragmentado, en el que algunas rutas podrían eventualmente pasar a gestión provincial bajo esquemas específicos, mientras otras continúan dependiendo de Nación sin cambios definidos.
En ese marco, desde Santa Fe sostienen una posición de cautela. Si bien ratifican la voluntad de hacerse cargo de la A012 y avanzar con obras que mejoren su estado, también advierten que el proceso requiere definiciones claras y acuerdos concretos que, hasta ahora, no se han materializado.