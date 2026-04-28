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Este martes

Rige alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos en 5 provincias

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional anticipa precipitaciones de variada intensidad y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, con impacto en distintas regiones durante la jornada.

El SMN advirtió por condiciones inestables en gran parte del sur y el oeste del país.El SMN advirtió por condiciones inestables en gran parte del sur y el oeste del país.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este martes 28 de abril por condiciones climáticas adversas en distintas regiones del país. El aviso incluye lluvias en sectores de la Patagonia y vientos intensos en varias provincias, con posibles ráfagas fuertes y cambios bruscos en el tiempo.

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Lluvias con intensidad variable

La alerta por precipitaciones abarca áreas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Se prevén lluvias de variada intensidad, con acumulados estimados entre 15 y 30 mm, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual.

En zonas cordilleranas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve, con acumulados que incluso superarían los 30 mm. El fenómeno está previsto principalmente para la tarde, aunque en algunos sectores de Neuquén podría extenderse hasta la noche.

Hay alerta amarilla por lluvias y vientos en 5 provincias.Hay alerta amarilla por lluvias y vientos en 5 provincias.

Vientos fuertes y ráfagas intensas

Además, rige una alerta por vientos en Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro.

Las condiciones más intensas se registrarían durante la noche, aunque en algunas zonas los vientos podrían comenzar a sentirse desde la tarde y prolongarse hasta la madrugada.

Presencia de viento Zonda

En Mendoza, particularmente en la zona baja de Malargüe, se prevé la presencia de viento Zonda. Este fenómeno se caracterizará por velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 65 km/h.

El Zonda puede provocar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad, lo que incrementa el riesgo en la región.

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