El Ballet Folclórico Comunal AMAIQUÉ volvió a dejar en alto el nombre de San Jerónimo del Sauce con una destacada presentación en la 7ª edición de la peña “La Encendida”, realizada el pasado fin de semana En una noche marcada por la música, la danza y el encuentro cultural, el grupo se convirtió en uno de los protagonistas del evento.
El ballet folclórico de San Jerónimo del Sauce volvió a destacarse en "La Encendida"
El Ballet AMAIQUÉ representó a San Jerónimo del Sauce en la séptima edición de la peña “La Encendida”, donde volvió a destacarse por su talento y compromiso con la cultura tradicional.
Con una puesta en escena que combinó técnica, expresión y arraigo a las tradiciones, los bailarines lograron cautivar al público presente, reafirmando el compromiso del espacio con la difusión del folclore argentino.
La participación del ballet no solo fue celebrada por su calidad artística, sino también por el orgullo de representar la identidad cultural de la localidad.
Una presentación que reafirma identidad
Desde la Comuna de San Jerónimo del Sauce destacaron el desempeño del elenco, subrayando el valor de estas instancias como espacios de expresión y encuentro. El ballet AMAIQUÉ se ha consolidado como un referente cultural de la región, llevando a distintos escenarios una propuesta que rescata y pone en valor las raíces tradicionales.
La presentación en la peña “La Encendida” se inscribe en una agenda de actividades que busca fortalecer la presencia del grupo en eventos culturales, tanto a nivel local como regional.
Un espacio de encuentro para la cultura popular
La peña “La Encendida”, en su séptima edición, volvió a reunir a artistas y público en una celebración de la cultura popular, donde la danza y la música folclórica fueron los ejes centrales. En este contexto, la participación de AMAIQUÉ aportó color y jerarquía a la programación.
Desde la organización, encabezada por Miguel Massimino, se destacó la convocatoria y el clima de camaradería que caracteriza a este tipo de encuentros, donde distintas expresiones culturales confluyen en un mismo escenario.
Reconocimiento y agradecimientos
Desde la Comuna expresaron su agradecimiento a los organizadores por la invitación y la hospitalidad brindada, resaltando la importancia de generar estos espacios que promueven la cultura y fortalecen los vínculos entre comunidades.
Al mismo tiempo, renovaron las felicitaciones a los integrantes del ballet por su compromiso y dedicación, valores que se reflejan en cada presentación. Con cada actuación, AMAIQUÉ continúa consolidando su trayectoria y dejando huella como embajador cultural de San Jerónimo del Sauce.