El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inauguró el nuevo Centro de Rehabilitación del Hospital Dr. Alfredo Baetti, en la ciudad de Gálvez.
Inauguraron las obras del Centro de Rehabilitación del Samco en Gálvez
El espacio quedó inaugurado luego de que el Gobierno Provincial concluyera el proyecto que se encontraba paralizado. Allí se brindará atención interdisciplinaria a pacientes de la localidad y zonas aledañas.
El proyecto, cuyas gestiones se iniciaron en 2015 y atravesó diversos periodos de financiamiento nacional, quedó formalmente dado en 2024. Ante Provincia asumió el compromiso de finalizar los trabajos con recursos propios.
Este proceso permitió el traspaso definitivo de la obra a la órbita provincial, cuya finalización se concretó a través del Programa Buenas Prácticas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, con una inversión de $ 36.172.330.
Durante el acto, la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia, recordó esas gestiones para rescatar el edificio.
“Tuvimos que tramitar la transferencia de la obra para que el Gobierno nacional nos permitiera intervenir. Logramos ese traspaso y entendimos que debíamos hacerlo juntos. Donde antes había un edificio que se venía abajo, hoy hay un edificio con vida y personal para atender a santafesinos de esta región”.
Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la importancia de la rehabilitación en el sistema sanitario. “Este Gobierno Provincial puso la definición y la decisión de terminar este espacio en un momento tan complejo, donde tenemos que ser artistas para administrar los recursos".
Atención interdisciplinaria y regional
El nuevo centro no solo brindará servicios a la ciudad de Gálvez, sino que tendrá un alcance subregional que abarca a las localidades de Pueblo y Estación Irigoyen, San Eugenio, Loma Alta, Gessler, López, Santa Clara y Colonia Belgrano.
La atención será ambulatoria, tanto para personas sin obra social como para aquellos con cobertura que no encuentran cobertura en el sector privado.
El servicio supera el esquema tradicional de kinesiología básica, ya que ofrece rehabilitación neurológica y cuenta con el funcionamiento de la Junta de Discapacidad.
El equipo interdisciplinario está integrado por profesionales de traumatología, fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología, nutrición, terapia ocupacional, neurología, psicología, trabajo social y administración. Además, el efector cuenta con un minibús para el traslado de personas con discapacidad para facilitar el acceso de los pacientes.
Impacto positivo
En este marco, el intendente de la ciudad, Mariano Busso, valoró el impacto de la obra para la localidad al señalar que se trata de “un sueño que parecía que no se iba a poder cumplir, y hoy es una realidad”.
Finalmente, el director del Samco, Cristian Stettler, puntualizó: “No estamos simplemente cortando una cinta, estamos abriendo las puertas a un derecho”.
Del acto participaron también el director de Arquitectura del Ministerio de Salud, Lisandro Vaccaro; la subsecretaria de Personas con Discapacidad, Florencia Ottolini; integrantes de la Comisión Samco, personal del hospital y las Damas de Beneficencia.