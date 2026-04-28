El senador provincial Rodrigo Borla invitó a la comunidad a presenciar el estreno de “Forestal: Relatos de lo que fue”, una obra teatral que reconstruye uno de los capítulos más significativos de la historia del norte de Santa Fe. La función se llevará a cabo el próximo 9 de mayo a las 20.30 en ATE Casa España.
"Forestal" llega a escena en Santa Fe con un fuerte relato sobre la historia del norte provincial
Con una propuesta artística de gran despliegue, la obra “Forestal: Relatos de lo que fue” se presentará el 9 de mayo en Santa Fe. La iniciativa, acompañada por el senador Rodrigo Borla, busca recuperar la memoria histórica del norte provincial a través del teatro.
La propuesta es impulsada por la Embajada Santafesina de Arte, que presenta una puesta ambiciosa tanto en lo escénico como en su contenido histórico.
Bajo la dirección general del profesor Rafael Guardia, el espectáculo reúne a 22 artistas en escena y propone un recorrido profundo por los procesos sociales, económicos y ambientales que marcaron a la región durante gran parte del siglo XX.
La obra se centra en los hechos ocurridos entre 1903 y 1963, un período atravesado por la expansión de la industria forestal en el norte santafesino.
A través de una narrativa escénica, se exponen las transformaciones que trajo consigo el avance del “progreso”, reflejado en la llegada de infraestructura y tecnología, pero también sus consecuencias negativas, como la explotación intensiva de los recursos naturales y el impacto social sobre las comunidades locales.
Desde la producción destacan que el objetivo es ofrecer una mirada integral sobre ese proceso histórico, abordando sus luces y sombras. En ese sentido, la obra busca interpelar al espectador desde lo emocional, pero también desde la reflexión crítica.
Memoria, identidad y arte
“Es una historia de nuestro norte, un relato necesario para entender quiénes somos”, señalaron desde la organización. La puesta apunta a rescatar la memoria colectiva de los pueblos forestales, muchos de los cuales quedaron marcados por el auge y posterior declive de esta actividad económica.
El trabajo artístico se presenta como un homenaje a esas comunidades, visibilizando las experiencias de quienes vivieron ese período y contribuyendo a mantener viva una parte fundamental de la identidad santafesina. La combinación de actuación, narrativa histórica y recursos escénicos busca generar una experiencia inmersiva para el público.
Una invitación a reflexionar
En este marco, Borla remarcó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas culturales que ponen en valor la historia regional. El legislador destacó que la obra no solo representa una propuesta artística de calidad, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y sus implicancias en el presente.
El estreno de “Forestal: Relatos de lo que fue” se perfila así como un evento destacado dentro de la agenda cultural santafesina, convocando tanto a quienes se interesan por el teatro como a quienes buscan comprender en profundidad los procesos que forjaron la identidad del norte provincial.