Teatro e historia

"Forestal" llega a escena en Santa Fe con un fuerte relato sobre la historia del norte provincial

Con una propuesta artística de gran despliegue, la obra “Forestal: Relatos de lo que fue” se presentará el 9 de mayo en Santa Fe. La iniciativa, acompañada por el senador Rodrigo Borla, busca recuperar la memoria histórica del norte provincial a través del teatro.