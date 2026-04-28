El senador provincial Rodrigo Borla aseguró que el hermanamiento entre San Justo y Arluno “trasciende lo protocolar”, al participar de los actos organizados por el 20º aniversario de este vínculo institucional y cultural que une a ambas comunidades.
San Justo y Arluno celebraron 20 años de un hermanamiento que se consolida con hechos
Con actos oficiales, intercambio cultural y participación comunitaria, San Justo conmemoró el 20º aniversario de su hermanamiento con la ciudad italiana de Arluno. Autoridades locales y provinciales resaltaron la continuidad y los logros concretos de una relación que se mantiene activa desde hace dos décadas
Las actividades comenzaron con un acto en la plazoleta del ingreso sur de la ciudad, encabezado por el intendente Nicolás Cuesta, el senador Borla, la presidenta de la comisión de hermanamiento Lorena Peralta y el representante de la comuna italiana Claudio Selmi, quien viajó especialmente para la ocasión.
Durante la ceremonia se entonaron los himnos nacionales de Argentina e Italia y se realizó el descubrimiento de un monolito que lleva los escudos oficiales de ambas ciudades junto a la inscripción “ciudades hermanadas”, como símbolo de un lazo que se mantiene vigente desde hace dos décadas.
Intercambio cultural y participación comunitaria
La conmemoración continuó en la sede del hermanamiento, ubicada en el sector oeste de San Justo, donde la tecnología permitió un contacto directo entre vecinos de ambas localidades, reforzando el intercambio cultural que caracteriza a esta relación.
El encuentro también fue escenario para el intercambio de presentes institucionales. El intendente Cuesta y el senador Borla, en representación de la comunidad sanjustina, entregaron obsequios al delegado italiano Claudio Selmi, así como a Lorena Peralta y a los integrantes de la comisión local, en reconocimiento al trabajo sostenido en favor del hermanamiento.
Un vínculo que genera proyectos y oportunidades
En su mensaje, Borla puso en valor la continuidad del vínculo entre ambas ciudades y remarcó que no se trata de una relación meramente formal. “Los hermanamientos muchas veces terminan en una ordenanza o en una visita protocolar, pero este no es el caso”, afirmó, al tiempo que destacó que incluso la Cancillería ha reconocido la solidez de esta experiencia.
El legislador subrayó que el lazo entre San Justo y Arluno ha dado lugar a múltiples iniciativas concretas a lo largo de los años, entre ellas la creación del Jardín Píccola Luna y el desarrollo de AVAS, proyectos que reflejan el impacto real de este intercambio en la comunidad.
A 20 años de su firma, el hermanamiento se consolida como una herramienta de integración cultural, educativa y social, con perspectivas de seguir creciendo a partir del compromiso institucional y la participación activa de ambas poblaciones.