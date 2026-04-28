Dos décadas de integración

San Justo y Arluno celebraron 20 años de un hermanamiento que se consolida con hechos

Con actos oficiales, intercambio cultural y participación comunitaria, San Justo conmemoró el 20º aniversario de su hermanamiento con la ciudad italiana de Arluno. Autoridades locales y provinciales resaltaron la continuidad y los logros concretos de una relación que se mantiene activa desde hace dos décadas