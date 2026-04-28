Alternativas a la prisión

Devolvió la plata y recuperó la libertad el empleado infiel de una tradicional confitería de Esperanza

El encargado, acusado de sustraer cerca de 20 millones de pesos mediante la manipulación del sistema informático del local, accedió a medidas alternativas a la prisión preventiva tras acordar una reparación económica. El caso avanza hacia un juicio abreviado.