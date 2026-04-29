De maleza a recurso en Cayastá

Más carne con menos superficie: el impacto de los drones en la cuenca del Saladillo

Una innovadora práctica con drones aplicada en campos del departamento Garay, permite transformar paja colorada y espartillo en pasturas aprovechables para la hacienda. La experiencia fue en el marco de jornadas organizadas por la Sociedad Rural de Santa Fe, donde se combinan capacitación teórica y prácticas a campo.