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Podología bovina: el eslabón invisible que impacta en la producción lechera

En el marco de TodoLáctea 2026, especialistas brindarán un taller sobre podología bovina orientado a mejorar el bienestar animal y la eficiencia productiva en tambos. Además, se presentará el primer congreso nacional de la especialidad.

“Sin buenas patas no hay leche”: capacitación estratégica en TodoLáctea 2026“Sin buenas patas no hay leche”: capacitación estratégica en TodoLáctea 2026
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La salud podal en rodeos lecheros será eje de una capacitación específica que se desarrollará el miércoles 13 de mayo, de 9 a 12, en el Auditorio Select Debernardi de TodoLáctea 2026. Bajo la consigna “sin buenas patas no hay leche”, el taller reunirá a técnicos y profesionales para abordar una problemática clave en los sistemas productivos.

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La actividad es organizada por la Asociación Argentina de Podología Bovina, entidad en formación que busca consolidar este campo dentro de la producción lechera. La propuesta está dirigida tanto a productores como a técnicos y operarios interesados en capacitarse, actualizar conocimientos y compartir experiencias en torno al cuidado podal.

Un problema silencioso que impacta en la producción

Las afecciones podales representan una de las principales causas de renguera en vacas lecheras, con consecuencias directas sobre la producción, la fertilidad y la longevidad de los animales. Enfermedades como la dermatitis digital o lesiones traumáticas suelen estar asociadas a sistemas intensivos, condiciones de humedad y deficiencias en las instalaciones.

En este contexto, el taller pondrá el foco en la prevención y el manejo integral de estas patologías, con el objetivo de mejorar tanto el bienestar animal como los indicadores productivos de los tambos.

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Durante la jornada se abordarán prácticas clave para el cuidado podal, estrategias de intervención y criterios de manejo adaptados a distintos sistemas productivos. Además, se promoverá el intercambio entre profesionales, en un espacio pensado para fortalecer el desarrollo técnico del sector.

También se realizará la presentación formal de la AAPB, que impulsa la profesionalización de esta disciplina en el país y busca generar redes de trabajo entre especialistas.

Lanzamiento de un congreso inédito

En el marco del taller se anunciará el Primer Congreso Argentino de Podología Bovina, que se desarrollará del 16 al 18 de septiembre en Villa María. El evento contará con la participación de reconocidos especialistas internacionales como José Borkert, Jammie Sullivan, Luciano Marega y Rogerio Isler, junto a referentes nacionales como Marcos Zenobi, Mariano Alonso y Pablo Acosta.

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La iniciativa apunta a consolidar un espacio de intercambio técnico y científico en torno a una práctica que gana cada vez más relevancia en la lechería moderna.

Considerada la exposición más importante del sector en Argentina y el Cono Sur, TodoLáctea reunirá en su edición 2026 a más de 220 expositores y 120 disertantes, consolidándose como un ámbito clave para la innovación, la capacitación y el desarrollo de la cadena láctea.

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