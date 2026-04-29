Cada 29 de abril, Argentina se distingue del resto del mundo al celebrar el Día del Animal. Mientras que a nivel internacional la fecha se fija el 4 de octubre por San Francisco de Asís, nuestro país rinde honores a una figura clave del derecho y la ética nacional: el Dr. Ignacio Lucas Albarracín. Este abogado cordobés no solo dedicó su vida a proteger a quienes no tienen voz, sino que sentó las bases legales para que el maltrato animal dejara de ser una práctica invisible.
Día del Animal: por qué se celebra el 29 de abril en Argentina
La fecha rinde homenaje al incansable defensor de los derechos animales, Ignacio Lucas Albarracín. Un repaso por la historia de un hombre que cambió las leyes y la sensibilidad de un país entero hacia los seres sintientes.
Un pionero contra la crueldad
Lucas Albarracín, quien fue pariente cercano de Domingo Faustino Sarmiento y su sucesor en la presidencia de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales, fue un visionario para su época. En un Buenos Aires que todavía disfrutaba de espectáculos hoy impensables, Albarracín alzó la voz contra las riñas de gallos, las corridas de toros y el "tiro a la paloma".
Su mayor hito fue el impulso de la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786), promulgada en 1891. Esta normativa, precursora en el continente, establecía por primera vez la obligatoriedad de brindar protección a los animales y castigar su martirio. Su lucha no era meramente sentimental; era una convicción jurídica de que la civilización de un pueblo se mide por el trato que otorga a sus animales.
El origen de la efeméride
Curiosamente, la elección del 29 de abril tiene un tinte poético y azaroso. Albarracín falleció el 29 de abril de 1926. Sin embargo, la celebración del "Día del Animal" ya había sido gestada por él mismo años antes, en 1908, junto al director del Jardín Zoológico, Clemente Onelli. Tras su muerte, la fecha quedó sellada para siempre en el calendario argentino como un doble recordatorio de su partida y de su inmensa obra.
A casi un siglo de la partida de Albarracín, el debate sobre los derechos animales ha evolucionado hacia terrenos que el abogado cordobés apenas empezaba a vislumbrar. Hoy, la justicia argentina ha dado pasos agigantados al reconocer a ciertos animales como "personas no humanas sintientes", un concepto que eleva su estatus jurídico de meras "cosas" o propiedades a sujetos con derechos propios. En Santa Fe, esta sensibilidad se palpa en el trabajo cotidiano de las protectoras y en la creciente demanda social por políticas de castración masiva y gratuita, así como en la lucha constante contra el abandono.
Sin embargo, el homenaje a Albarracín no debe quedar solo en el recuerdo de su figura, sino en la acción frente a los problemas contemporáneos. La pérdida de hábitat en nuestra región del Litoral, producto de los incendios y el avance de la frontera urbana, pone en jaque a especies autóctonas que forman parte de nuestro ecosistema vital. La presencia cada vez más frecuente de ejemplares de fauna silvestre en zonas pobladas es un llamado de atención sobre el equilibrio que estamos rompiendo.
Celebrar el Día del Animal hoy implica, por tanto, una doble responsabilidad: la protección afectiva de nuestras mascotas —aquellos que comparten nuestro hogar— y la preservación ética de nuestra biodiversidad. El legado de Albarracín nos sigue interpelando: proteger a los animales no es una cuestión de caridad, sino un imperativo de justicia y de salud pública. En una sociedad que aspira a ser más humana, el respeto por la vida en todas sus formas deja de ser una opción para convertirse en un deber innegociable.