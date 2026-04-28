Cada 28 de abril, las persianas de los comercios de autopartes en Santa Fe y en todo el país se levantan con un matiz especial. Se celebra el Día Nacional del Repuestero Automotor, una jornada que va más allá del mostrador y que hunde sus raíces en un hito de unidad gremial ocurrido hace más de cuatro décadas.
Día Nacional del Repuestero Automotor: por qué se celebra este 28 de abril
La Argentina rinde homenaje a los hombres y mujeres que garantizan el movimiento del parque automotor. Una historia que nació de la necesidad de unión ante la crisis y que hoy se proyecta hacia los desafíos tecnológicos.
El origen
La elección de esta fecha no es azarosa. Se remonta al 28 de abril de 1978, cuando en San Miguel de Tucumán se fundó la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor (FACCERA). En aquel contexto, el sector atravesaba un momento crítico: se habían dictado normativas que fijaban márgenes de utilidad uniformes, ignorando las particularidades geográficas, la rotación de stock y los plazos de pago de cada comercio.
Ante una amenaza que ponía en riesgo la subsistencia de miles de locales, los repuesteros comprendieron que el esfuerzo individual era estéril. La creación de la Federación permitió establecer un frente común que no solo logró revertir medidas desfavorables, sino que otorgó al sector un protagonismo indiscutible en la cadena de valor automotriz.
Un eslabón clave en la economía santafesina
En nuestra región, el repuestero es mucho más que un vendedor de piezas; es un asesor técnico y un aliado estratégico del tallerista. Con la expansión de la industria nacional a mediados del siglo pasado —impulsada por fábricas icónicas como IKA, Renault o Fiat—, surgieron comercios especializados en rubros específicos como frenos, suspensión, motores o la hoy compleja electrónica del automotor.
Hoy, el desafío ha cambiado. El repuestero actual debe lidiar con:
- Actualización constante: la irrupción de vehículos híbridos y eléctricos exige un conocimiento técnico cada vez más profundo.
- Gestión de inventario: en un mercado con miles de modelos y piezas importadas, mantener el stock adecuado es un arte logístico.
- Vínculo con la comunidad: la confianza entre el cliente y el "repuestero del barrio" sigue siendo el motor que mantiene viva la actividad frente al avance de las ventas digitales.
Un futuro de transformación
A pesar de los contextos económicos fluctuantes, la actividad se mantiene como un motor de empleo y servicios. La relación fluida con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA) asegura que el engranaje siga girando, adaptándose a las nuevas tecnologías y normativas de seguridad vial.
En este día, saludamos a quienes, detrás de cada mostrador, encuentran la solución precisa para que el transporte —y con él, el país— no se detenga.