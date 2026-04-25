25 de abril

Día Mundial del ADN: los secretos de la molécula que define nuestra identidad y revoluciona la ciencia

Cada 25 de abril se conmemora el descubrimiento de la estructura de la doble hélice, un hito que transformó la medicina y la comprensión del ser humano. Cuatro claves para entender por qué este "manual de instrucciones" biológico sigue asombrando al mundo.