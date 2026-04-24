Cada último miércoles de abril se celebra el Día Mundial del Perro Guía, una fecha destinada a visibilizar y homenajear la labor de estos animales que son mucho más que una compañía: son una herramienta de movilidad esencial. En un entorno urbano lleno de imprevistos, el perro guía aparece como el puente entre el aislamiento y la participación social plena para las personas con ceguera o baja visión.
Día del Perro Guía: cómo es el entrenamiento de estos animales en Argentina
En el Día Mundial del Perro Guía, se destaca el rol de estos animales que, mediante un entrenamiento de alta complejidad y una conexión única con el ser humano, permiten que miles de personas con discapacidad visual recuperen su libertad de movimiento.
La excelencia en el adiestramiento
El camino para que un perro se convierta en lazarillo es largo y exigente. No todos los ejemplares tienen el temple necesario. Instituciones especializadas, como la Escuela de Perros Guía Argentinos (EPGA), seleccionan razas como el Labrador o el Golden Retriever por su inteligencia, docilidad y capacidad de adaptación a diferentes estímulos.
El proceso se divide en etapas fundamentales:
- Socialización temprana: el cachorro vive sus primeros meses con una familia de acogida voluntaria para aprender a comportarse en lugares públicos, desde shoppings hasta medios de transporte.
- Técnicas de guiado: el animal aprende a caminar en línea recta, evitar obstáculos que el tutor no percibe (como ramas bajas o cables) y señalizar desniveles, escaleras y bordes de acera.
- Vínculo y binomio: la entrega del perro no es automática; requiere un periodo de convivencia y entrenamiento conjunto donde el tutor y el animal aprenden a "leerse" mutuamente a través del arnés.
La "desobediencia inteligente": un seguro de vida
Uno de los pilares del entrenamiento de un perro guía es la desobediencia inteligente. Este concepto define la capacidad del animal para desestimar una orden directa de su tutor si esta representa un peligro real. Por ejemplo, si el usuario ordena avanzar para cruzar una calle y el perro detecta un vehículo que se aproxima fuera de la vista del humano, el animal se plantará firmemente, salvaguardando la integridad de ambos.
Esta facultad de evaluar riesgos en tiempo real es lo que diferencia a un perro guía de cualquier otro perro de asistencia o mascota.
El derecho al acceso: desafíos legales y sociales
A pesar de que existen leyes nacionales e internacionales que garantizan el libre acceso de las personas acompañadas por perros guía a establecimientos gastronómicos, transporte público, cines y oficinas, el desconocimiento sigue siendo la principal barrera.
Es imperativo que la sociedad comprenda que un perro guía con su arnés puesto está en servicio. No se lo debe llamar, acariciar ni alimentar sin permiso, ya que cualquier distracción puede desorientar al usuario y provocar un accidente.
El merecido descanso
La vida útil de un perro guía suele extenderse hasta los 8 o 10 años. Cuando el animal empieza a mostrar signos de cansancio o pérdida de agudeza sensorial, llega el momento de la jubilación.
En la mayoría de los casos, el perro permanece con su tutor original como mascota de compañía, o es dado en adopción a familias que garantizan un retiro lleno de afecto y tranquilidad tras una vida dedicada a ser el guía de otro.