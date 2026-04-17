Faceta oculta

Manos a la obra: María Becerra sorprendió con su habilidad en soldadura para proteger a sus mascotas

La cantante mostró en sus redes sociales trabajando en herrería para construir una Reja para evitar que su perra Tita se escape. En las historias se la vio con casco, guantes y soldadora y definió la jornada como "barbie soldadora".