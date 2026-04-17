María Becerra compartió una faceta oculta: la soldadura y herrería. En sus redes publicó un video poniendo práctica estas habilidades para fabricar una estructura para proteger a sus perros y mascotas de su casa. La escena se volvió automáticamente viral entre sus seguidores.
Manos a la obra: María Becerra sorprendió con su habilidad en soldadura para proteger a sus mascotas
La cantante mostró en sus redes sociales trabajando en herrería para construir una Reja para evitar que su perra Tita se escape. En las historias se la vio con casco, guantes y soldadora y definió la jornada como "barbie soldadora".
En las historias se ve a Becerra midiendo y cortando malla metálica, usando herramientas y avanzando con la soldadora; las imágenes muestran chispas y humo mientras la artista arma la reja destinada a contener a Tita y a las demás mascotas. La explicación incluyó detalles sobre el material y sobre la intención de proteger sin delegar la solución.
“Hoy soy la BARBIE SOLDADORA”, escribió María en una historia, frase que se viralizó entre sus seguidores y que puso en clave de humor la faceta casera de la cantante. La broma con el apodo acompañó las publicaciones y reforzó la idea de una faceta oculta de la artista fuera del escenario.
El trabajo surgió como respuesta a un problema puntual: evitar que la perra salte y se escape. Becerra, acompañada por su pareja J Rei, mostró cómo la soldadura le permitió construir la estructura con la que protejerá a sus perros y sus mascotas.
Artista multifacética
La transición de la cantante hacia tareas de herrería quedó registrada en videos que sumaron reproducciones en pocas horas; la técnica de soldadura fue central para sostener la estructura de la Reja y garantizar que Tita no pudiera salir. En ese proceso, la figura de María apareció vinculada a una actividad manual poco difundida en su carrera.
La etiqueta barbie y el apodo barbie soldadora circularon entre los seguidores y resumieron la mezcla entre su imagen pública y la tarea práctica. La presencia de la soldadora en las publicaciones subrayó la seriedad del trabajo y la intención de proteger sin depender de terceros.
Fuentes visuales compartidas en Instagram acreditaron el paso a paso: corte de malla, mediciones y soldadura. El registro mostró a la cantante aplicando técnicas básicas de herrería para ensamblar la reja y asegurar la contención de sus perros.
Amor por sus mascotas
La publicación recibió comentarios positivos que destacaron la disposición de Becerra a aprender y a intervenir personalmente en la protección de los animales.
El episodio reforzó la imagen de la artista cercana y mostró cómo una solución doméstica puede implicar aprender soldadura para cuidar a las mascotas.
Semanas antes, la cantante también difundió material sobre adopciones y la llegada de un cachorro desde Chile, lo que ubicó la reja en un contexto de convivencia con varios perros y de compromiso con animales rescatados.
La Reja, destinada a proteger a Tita y al resto de sus mascotas, quedó presentada como una medida práctica que la propia María Becerra construyó para evitar escapes y cuidar a sus perros.