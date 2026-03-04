Video

María Becerra sorprendió en Nueva York: el clip viral donde crea un hit en cinco minutos junto a un músico callejero

La "Nena de Argentina" volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes de la escena urbana global. En un alto de su agenda en Estados Unidos, la cantante se sumó a una improvisación en plena calle que cautivó a los transeúntes y ya cosecha millones de reproducciones.