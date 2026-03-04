María Becerra sorprendió en Nueva York: el clip viral donde crea un hit en cinco minutos junto a un músico callejero

Este martes 3 de marzo de 2026, las calles de Nueva York fueron testigos de un momento mágico e inesperado. María Becerra, quien se encuentra en la ciudad y se detuvo al escuchar a un músico callejero en una plaza de Manhattan.
La "Nena de Argentina" volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes de la escena urbana global. En un alto de su agenda en Estados Unidos, la cantante se sumó a una improvisación en plena calle que cautivó a los transeúntes y ya cosecha millones de reproducciones.
Lo que comenzó como una escucha casual terminó en una sesión de improvisación que dejó boquiabiertos a los presentes: en apenas cinco minutos, la artista argentina compuso una melodía y una letra que los fanáticos ya reclaman como su próximo sencillo.
El encuentro muestra a Becerra acercándose al músico, quien ejecutaba una base rítmica con percusión y sintetizadores. Sin preparación previa ni micrófonos de estudio, Becerra se presentó como cantante argentina y le pidió hacer una improvisación junto a él. Así se unió X-Ross, el productor de Becerra y, en 5 minutos, crearon un tema sobre un beat de Hunna G.
“Me divertí mucho haciendo esto", expresó la cantante más tarde a través de su Instagram. La capacidad de improvisación de la quilmeña no solo resalta su versatilidad vocal, sino también su sensibilidad para conectar con el arte popular, independientemente de los grandes escenarios que suele habitar.
“Mírame como me gusta, ponme en órbita. Ese cuerpo tuyo fuera de lógica. No sé qué haces, pero me deja atónita”, expresa la letra de este tema que sus fanáticos ya esperan poder escuchar completo en plataformas. “No quiero que tú te vayas, qué tal si nos pasamos de la raya y explotamos dentro del núcleo del sol”, agrega en esta improvisación que terminó siendo breve pero totalmente atractiva para sus fans.
La reacción en las redes sociales, especialmente en X, fue inmediata y cargada de elogios. Entre los comentarios más destacados se leyeron: “Ella se prendía para todos los videos virales yankees, la amo”, “Le dieron 5’ y ella se mandó un hit” y “Hacelo tema para ayer”. Otros usuarios resaltaron su astucia y carisma: “Cómo entiende todo, jaja”, “La Nena de Argentina y del mundo completo” y un contundente “Él no sabe que está ante la número 1”.
En el marco de esta visita a Estados Unidos, la cantante brindó una entrevista profunda al artista y comunicador Devon Rodríguez. Allí, Becerra se sinceró sobre cómo su vida y su música dieron un vuelco total tras la grave crisis de salud que atravesó en abril de 2025, a raíz de un embarazo ectópico.
María reveló que su disco más reciente, "Quimera", no era originalmente lo que el público conoció. “Tenía un álbum completamente listo, pero luego casi me muero. Tuve un problema de salud, un problema grande”, relató con crudeza. Esa experiencia cercana a la muerte la llevó a tomar una decisión drástica: borrar todo el material que ya tenía grabado para empezar de cero.
“Pensé: ‘Casi me muero. Estoy pensando en otras cosas. Quiero contar otras historias y experiencias’”, explicó sobre el nacimiento del nuevo concepto de su álbum. Esta nueva etapa de su carrera, marcada por una sensibilidad mucho más profunda y personal, es la que hoy la encuentra brillando en escenarios internacionales, pero manteniendo la misma frescura que le permite detenerse en una esquina de Nueva York y crear un éxito en solo cinco minutos.