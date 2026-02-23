"Miren lo que es": la emoción de María Becerra tras rescatar a un perro en Miami
La "Nena de Argentina" sorprendió a sus seguidores con un gesto cargado de humanidad. En medio de su agenda internacional, la cantante decidió agrandar su familia rescatando a un cachorro de un refugio.
María Becerra, una de las artistas argentinas con mayor proyección global, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un nuevo hit o un sold out, sino por un acto de profunda sensibilidad. Durante su estadía en Miami, la cantante compartió el minuto a minuto de una decisión que le cambió la vida: la adopción de un perro que buscaba un hogar.
A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Automático" se mostró visiblemente emocionada al presentar al nuevo integrante de su círculo íntimo. El video, que rápidamente se volvió viral, refleja el momento exacto en que el cachorro recibe los primeros mimos de su nueva dueña.
Una decisión compartida: la videollamada con J Rei
Uno de los momentos más virales de la jornada ocurrió cuando María, desbordada por la ternura, decidió llamar a su pareja, el músico J Rei, para consultarle sobre la decisión de llevar al perro a casa. Entre gestos de cariño y la espontaneidad que caracteriza a la pareja, se escuchó a la cantante exclamar: “Mirá lo que es, amor”, mientras enfocaba la cámara hacia el can.
La reacción de J Rei fue inmediata y cargada de entusiasmo, reflejando la sintonía de la pareja en estos valores: “Unas ganas de hacerle el pasaporte y traérnoslo”, respondió el artista. El intercambio cerró con una declaración cargada de alegría por parte de María: “Ay amor, te llamaba por eso. La p... madre, ¡te amo!”.
La cantante se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con compromisos laborales y produciendo nuevo material, pero esto no fue impedimento para asumir la responsabilidad que conlleva un animal de compañía.
Entre la música y el compromiso
El episodio no solo despertó ternura entre los fanáticos, sino que puso en primer plano la complicidad y los valores compartidos de una de las parejas más queridas de la escena urbana. La transparencia del momento y el compromiso con una causa social consolidan la imagen de María Becerra como una artista que, a pesar del éxito internacional, mantiene su sensibilidad intacta frente al sufrimiento animal.
Desde hace años la artista está comprometida con diferentes fundaciones y refugios de animales.
Este gesto se suma a una lista de acciones que posicionan a la quilmeña no solo como un referente musical, sino como una voz activa en causas sociales y ambientales, demostrando que, a pesar de las luces de la fama, mantiene los pies —y el corazón— sobre la tierra.