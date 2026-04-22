La Asamblea General designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra a través de una resolución adoptada en 2009. Su origen se remonta a 1970, un periodo en donde la protección del medio ambiente no era una prioridad en la agenda política: su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger el planeta.
Por qué este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra
Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger el planeta.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 celebrada en Estocolmo sentó las bases de la toma de conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, otros seres vivos y nuestro planeta. Así mismo, se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la agencia de la ONU encargada de establecer la agenda ambiental a nivel global, promover la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actuar como un defensor autorizado del medio ambiente.
En 1992, más de 178 países firmaron la Agenda 21, la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques en la "Cumbre de la Tierra", celebrada en Río de Janeiro (Brasil). Desde entonces, todos los esfuerzos por crear conciencia medioambiental crecieron exponencialmente: la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002; la Declaración en 2008 del Año Internacional de la Tierra; la declaración oficial de la ONU del Día Internacional de la Madre Tierra; Río+20 , donde se elaboró un documento que contenía medidas y prácticas para implementar un desarrollo sostenible; o las más recientes, como la Cumbre del Clima o la COP25, ambas enfocadas al cumplimiento del Acuerdo de París.
Así, cada año, en las Naciones Unidas se conmemora a nuestra Madre Tierra a través de la iniciativa "Armonía con la Naturaleza", una plataforma para el desarrollo sostenible global que celebra anualmente un diálogo interactivo con motivo del día internacional. Los temas incluyen métodos para promover un enfoque holístico de la armonía con la naturaleza y un intercambio de experiencias nacionales sobre criterios e indicadores para medir el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.
Tips simples para cuidar el planeta
- Reducí el uso de plásticos. Evitá bolsas, botellas y envases descartables. Usá alternativas reutilizables como bolsas de tela o botellas recargables.
- Aplicá las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Separar residuos y darles una segunda vida ayuda a disminuir la contaminación.
- Ahorrá agua y energía. Apagar luces, usar menos el aire acondicionado y evitar el derroche de agua son acciones clave para reducir el impacto ambiental.
- Consumí productos locales y de estación. Esto reduce emisiones por transporte y promueve prácticas agrícolas más sostenibles.
- Evitá el desperdicio de alimentos. Planificar compras y aprovechar mejor la comida disminuye residuos y emisiones de gases contaminantes.
- Plantá árboles o cuidá espacios verdes. Los árboles capturan carbono y ayudan a mejorar la calidad del aire.
- Movete de forma sostenible. Caminar, usar bicicleta o transporte público reduce la contaminación.
- Compostá residuos orgánicos. Convertir restos de comida en abono reduce la basura y mejora el suelo.
- Apoyá causas ambientales. Informarte, compartir contenido y exigir políticas ambientales también genera cambios.
No hace falta hacer todo perfecto: pequeñas acciones diarias, sostenidas en el tiempo, pueden tener un impacto enorme. Como señalan desde la ONU, cada gesto cuenta frente a la crisis climática y ambiental.