Este 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una jornada que tiene como objetivo principal promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial y concientizar sobre las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia.
Día Internacional contra el Maltrato Infantil: un llamado global a romper el silencio
En esta fecha, la comunidad internacional refuerza su compromiso para visibilizar las violencias que afectan a las infancias. En Argentina, la fecha impulsa el uso de herramientas como la Línea 102 para intervenir ante casos de vulneración de derechos.
Según Unicef en Argentina, a pesar de que solo el 3,7% de los adultos aprueba que los niños sean castigados físicamente, el 69,5% reconoce utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas. Por esto, esta efeméride no solo busca denunciar los abusos, sino también fomentar pautas de crianza basadas en el respeto y el buen trato.
Las múltiples caras de la violencia
El maltrato infantil es una problemática compleja que no se reduce únicamente a la agresión física. Según los organismos internacionales y el Ministerio de Justicia de la Nación, se manifiesta a través de diversas formas:
- Maltrato físico: todo acto que cause daño corporal no accidental.
- Maltrato psicológico: hostigamiento verbal, humillación o descalificación constante.
- Abuso sexual: cualquier conducta que vulnere la integridad sexual de un menor.
- Negligencia: la falta de cuidados básicos como alimentación, salud o educación por parte de los responsables.
- Ciberacoso y Grooming: las nuevas formas de violencia en el entorno digital.
El rol del Estado y la Línea 102
En la Argentina, la protección de los menores está amparada por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Uno de los pilares de este sistema es la Línea 102, un servicio gratuito, confidencial y especializado que funciona en todo el territorio nacional.
A diferencia de otras líneas de emergencia, la 102 está diseñada no solo para que denuncien adultos, sino para que los propios chicos y chicas puedan llamar, ser escuchados por profesionales y recibir contención ante situaciones de conflicto o violencia en sus entornos cercanos.
Hacia una cultura del "buen trato"
La efeméride invita a reflexionar sobre la necesidad de desnaturalizar conductas históricamente aceptadas. Los especialistas coinciden en que el castigo físico no educa y que el entorno familiar debe ser el primer refugio de seguridad, no el origen del riesgo. La detección temprana y la participación comunitaria son los únicos caminos para interrumpir el ciclo del maltrato que, muchas veces, se hereda de generación en generación.
Erradicar el maltrato infantil es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso de estados, instituciones y ciudadanos. En este 25 de abril, la consigna es clara: proteger a la infancia es garantizar el presente y el futuro de nuestra sociedad. El silencio nunca es la solución.