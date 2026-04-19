A través de la sanción de una resolución, el Concejo de Santa Fe le solicitó al Ejecutivo Municipal que dé cumplimiento a una Ordenanza, la N°12.812, sancionada en 2022, la cual creó el Plan de Talleres sobre Educación para la Paz, La No Violencia, Prevención del Hostigamiento y la Conflictividad Social.
Post tragedia en San Cristóbal: piden activar la prevención de violencias digitales en Santa Fe
Se le solicitó al Ejecutivo que se cumpla la normativa que dispone hacer “talleres para la paz” en ámbitos educativos de jurisdicción municipal. Promover hábitos saludables en el uso de dispositivos tecnológicos, clave.
Los alcances de esta normativa vigente rigen sobre instituciones de dependencia municipal tales como los Jardines Municipales, las Estaciones Municipales y el Liceo Municipal "Antonio Fuentes Del Arco".
El público destinatario de las instancias formativas son tanto los alumnos (niños, niñas y adolescentes) como el personal docente y no docente de dichos espacios.
En concreto, esta ordenanza dispone que se realicen regularmente en esos ámbitos talleres sobre en temas relacionados a la educación para la paz, la tolerancia, la no violencia, la prevención y el abordaje del bullying -etcétera-, "para que las infancias los incorporen en sus relaciones sociales y familiares".
Dispositivos lúdicos
Asimismo, disponen el desarrollo de "dispositivos lúdicos" y de herramientas "donde se abordarán aspectos teóricos y prácticos destinados a fomentar la comunicación no violenta, el diálogo y hábitos de buen trato, respeto, autocontrol y resolución eficaz de conflictos entre las infancias y adolescencias".
Establece la realización de jornadas de convivencia y/o talleres de capacitación y formación integral de aptitudes y habilidades en las relaciones interpersonales que fomenten la cultura de la paz, dirigidos a las familias y a las infancias.
Impone el fomento del conocimiento sobre los derechos a la paz, a una vida libre de violencias; a la prevención y actuación sobre el hostigamiento, bullying y el ciberbullying, "como así también incentivar la identificación de las distintas oficinas públicas para dar solución ante la vulneración de derechos".
Además, deben dictarse talleres sobre "consejos para la convivencia entre pares y la gestión de los conflictos donde se trabajen tópicos como el respeto, la tolerancia, la armonía, cooperación, solidaridad y reciprocidad".
También, instruir a las infancias y sus familias sobre la importancia de incorporar actitudes, modos de comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos mediante el diálogo, la negociación y otros métodos pacíficos.
Otra de las acciones es "desarrollar dinámicas de juegos grupales que refuercen el trabajo en equipo, el esfuerzo mancomunado, apoyarse recíprocamente y fomenten la actitud colaborativa de las infancias".
Finalmente, en estos ámbitos de jurisdicción municipal deben promoverse "los principios de derechos humanos, como así también los incluidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas".
Caso San Cristóbal y argumentos
La pregunta que motivó la resolución sancionada es si hoy el municipio capitalino cumple con esa ordenanza, más aún considerando la tragedia en una escuela de Cristóbal -donde un adolencente entró armado y mató a un compañero- y las amenazas surgidas en otros establecimientos educativos de Santa Fe y la región.
"Con los hechos que han movilizado a la provincia y el país, debemos poner en marcha todas aquellas herramientas que puedan detectar y prevenir este tipo de situaciones de violencia, buscando que sean abordadas de manera integral", dice la resolución en sus fundamentos, impulsada por Jorgelina Mudallel y su par de bloque, Jorge Fernández.
En el recinto habló la concejala justicialista. "En concreto, lo que estamos solicitando es el cumplimento de la ordenanza vigente, para trabajar sobre la prevención de las violencias, particularmente digitales (como el ciberbullying), y así estar preparados ante situaciones no deseadas que pueden darse".
"Lo que sabemos es que la ordenanza no se está cumpliendo -aseguró Mudallel-, por eso buscamos que ello suceda. Más aún en un momento en donde la sociedad está 'bélica', y debemos pasar situaciones violentas que son en resultado de los conflictos sociales cotidianos que atravesamos todos", agregó.
"Sólo buscamos promover más comunidad y trabajar en la prevención de las violencias digitales que sufren infancias y adolescencias. La ordenanza está, existe y se encuentra vigente. Sólo falta que se cumpla por parte del municipio", cerraron Mudallel y Fernández.
El dato
Según estadísticas oficiales, el bullying en Argentina afecta a 7 de cada 10 niños y adolescentes. Más del 66% de menores de 12 a 18 años han sufrido o conocen a alguien que padeció acoso escolar. Se reportaron cerca de 140.000 casos graves de bullying y ciberbullying entre 2024-2025: el 77,2% ocurrió en instituciones educativas.