Los datos nacionales sobre el crecimiento del emprendedurismo son alentadores. Hay muchas personas que comienzan su propia experiencia laboral emprendedora; unos dejan sus empleos formales de toda la vida para lanzarse a esa aventura; otros, se encaraman sobre los hombros de emprendedurismo como “plan B”, una segunda iniciativa que ayuda a la economía familiar.
Proponen crear una Escuela Municipal de Emprendedores en la ciudad de Santa Fe
Es una iniciativa ingresada al Concejo. Sería un espacio de formación y asesoramiento a personas emprendedoras. Y facilitaría el acceso a financiamiento. En el país, el 23% de la población adulta está dentro del emprendedurismo.
Artículos alimenticios -panificación, pastelería-, textiles -diseño de indumentaria-; artesanías (con madera, hierro, plástico reciclado y un largo etcétera); incluso emprendimientos editoriales y culturales: hay de todo en la ciudad capital. Ese “músculo emprendedor” puede verse los fines de semana en la Plaza Pueyrredón y en la Costanera Oeste, por ejemplo.
Sin embargo, muchas personas desean lanzarse a esta estimulante travesía, pero no encuentran una “brújula” que las oriente con respecto a la idea-base; el mercado potencial, el primer paso, qué inversiones iniciales realizar sin gastar de más; cómo manejar las redes sociales para visibilizar y dar publicidad al producto, la fidelización de clientes, etcétera.
Entonces, muchas buenas ideas que van germinando y que podrían ser “potables” como un emprendimiento dirigido sobre los carriles correctos caen inevitablemente en saco roto.
Quizás porque en Santa Fe no hay un lugar específico al cual recurrir para echar luz sobre todo lo que hay que saber para ser un emprendedor inicial pero con expectativas de crecimiento y posicionamiento en la economía local.
El proyecto
En el Concejo santafesino fue ingresado un proyecto que atiende el tema del emprendedurismo en la ciudad capital. Y propone crear por ordenanza una “Escuela Municipal de Emprendedores”, que funcionará en el ámbito de la Municipalidad local, y que sería “un espacio de capacitación y asesoramiento destinado a emprendedores de la ciudad”.
Tiene como objetivos centrales fortalecer las capacidades de gestión, comercialización y desarrollo de emprendimientos locales; promover el acceso a herramientas prácticas para la consolidación de proyectos productivos, y facilitar el acceso a información sobre instrumentos de financiamiento, como microcréditos”, entre otros.
También plantea “impulsar la inclusión social y económica a través del emprendedurismo”, y la creación de un Observatorio de la Economía Social. Las capacitaciones serían gratuitas y estarán destinadas al público en general que quiera formarse en la temática. Las capacitaciones serían a través de cursos, talleres, charlas u otras actividades formativas.
Todas las instancias de capacitación se implementarán “bajo un criterio territorial y descentralizado, priorizando el uso de espacios municipales, sin perjuicio de la facultad del Ejecutivo de celebrar convenios con entidades públicas o privadas a efectos de su desarrollo, promoviendo el acceso en los distintos barrios”, agrega luego.
Estos posibles convenios a rubricar apuntan a las universidades con asiento en la ciudad; institutos terciarios; cámaras empresariales; organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado, con la finalidad de “fortalecer las propuestas formativas”.
Plataforma educativa
Otro aspecto interesante de la iniciativa legislativa en ciernes es la creación de una Plataforma Educativa para Emprendedores, vinculada a la Escuela Municipal de Emprendedores, que sería “un espacio digital de acceso libre destinado a brindar herramientas, contenidos y materiales de apoyo para el desarrollo de emprendimientos”.
El espacio áulico online tendrá carácter formativo y orientativo, y no implicará la gestión de trámites administrativos. Podría incluir guías prácticas sobre monotributo y formalización; herramientas básicas de administración y gestión; recursos para el diseño y manejo de redes sociales; y de organización y comunicación de emprendimientos.
La fundamentación
La iniciativa es impulsada por la concejala María Luengo (Interbloque “Unidos”) y pretende, con la creación de la Escuela Municipal de Emprendedores, instalar una política pública “orientada a fortalecer el entramado productivo local y ampliar las oportunidades de desarrollo económico”.
“Los emprendimientos son una herramienta clave para la generación de ingresos, la inclusión social y la dinamización de la economía local. El rol del Estado es central para acompañar y promover estas iniciativas, más aún en contextos donde el acceso a formación y herramientas suele estar condicionado por factores económicos o territoriales”, aduce la edila.
La propuesta plantea garantizar capacitaciones gratuitas, de calidad y “con una fuerte impronta territorial”. A través de cursos breves, prácticos y accesibles, se busca “acercar herramientas concretas vinculadas a la gestión de emprendimientos, estrategias de comercialización y acceso a instrumentos de financiamiento como los microcréditos”.
Con todo, esta definición apunta a “democratizar el acceso a la formación”, eliminando barreras que muchas veces dificultan la participación. Por ello, se contempla un esquema descentralizado, utilizando espacios municipales ya existentes para acercar la formación a los distintos barrios de la ciudad”, cierra la concejala.
Datos
Según coinciden diversas consultoras nacionales, se estima que en la Argentina cerca del 23% de la población adulta está involucrada en algún tipo de emprendimiento. Buenos Aires (30,5%), CABA (17,1%), Córdoba (11,4%) y Santa Fe (8,6%) concentran la mayor cantidad de emprendimientos registrados.
Las tiendas online superaron el billón de pesos en facturación en 2025, con un 30% de aumento en volumen de ventas, donde cerca del 67% de los emprendedores digitales son mujeres. Asimismo, el 56% de los negocios opera sin local físico. Los rubros principales son comercio minorista, industria manufacturera y transporte (12,7%).