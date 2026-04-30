La localidad de Felicia vivió una jornada significativa con la inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM) del SAMCo, una obra largamente esperada que finalmente se concretó tras años de interrupciones.
Felicia: inauguran el SUM del SAMCo y concretan una obra largamente esperada
La obra, que había quedado inconclusa durante años, fue retomada en 2023 y finalmente habilitada. Destacan el trabajo conjunto y el impacto en la vida comunitaria.
El nuevo espacio representa no solo la culminación de una infraestructura pendiente, sino también la apertura de nuevas posibilidades para el desarrollo social, sanitario y comunitario.
El proyecto había sido iniciado tiempo atrás, pero por diversas circunstancias quedó inconcluso, convirtiéndose en una deuda para la comunidad. Fue a partir de 2023 cuando la actual gestión comunal, encabezada por el presidente Rodrigo Saluzzo, decidió retomar la obra con el objetivo de finalizarla y ponerla al servicio de los vecinos.
Desde la Comuna destacaron que la reactivación del SUM fue posible gracias a una gestión sostenida y a la articulación entre distintos actores. El avance de la obra demandó esfuerzos organizativos, administrativos y económicos, en un proceso que finalmente permitió concretar un espacio considerado estratégico para la localidad.
La habilitación del SUM implica la disponibilidad de un ámbito destinado tanto a actividades vinculadas a la salud como a encuentros comunitarios, capacitaciones y acciones de promoción del bienestar.
En este sentido, se espera que el lugar se convierta en un punto de referencia para la vida institucional del SAMCo y de la comunidad en general.
Acompañamiento institucional y trabajo conjunto
La concreción del proyecto contó con el respaldo de distintos niveles del Estado y referentes políticos.
Entre ellos, la diputada Jimena Senn, el senador Rubén Pirola y la ministra de Salud Silvia Ciancio, además de otros actores como Lisandro Vaccaro y Leonardo Martínez, quienes acompañaron el proceso.
Asimismo, se destacó el rol clave de la Cooperadora y la Comisión del SAMCo Felicia, cuyo compromiso fue fundamental para sostener el proyecto a lo largo del tiempo y colaborar en su concreción.
Un espacio para el presente y el futuro
La inauguración del SUM marca un paso importante en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y comunitaria de Felicia. Más allá de su función edilicia, el espacio se proyecta como un ámbito de integración, participación y crecimiento colectivo.
Desde la gestión comunal reafirmaron su compromiso de continuar impulsando obras y acciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos, destacando que el trabajo conjunto y la articulación institucional son claves para alcanzar estos objetivos.