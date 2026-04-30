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Cronograma de pago de haberes de abril para empleados públicos de Santa Fe

La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias del 8,9 % acumulado para abril con la garantía de incremento de $ 170.000.

El lunes 4 de mayo comienza el operativo.Créditos: Flavio RainaEl lunes 4 de mayo comienza el operativo.Créditos: Flavio Raina
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El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de abril se percibirán a partir del lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta el viernes 1 de mayo.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias, que alcanza a abril el 8,9% en comparación con el sueldo de diciembre (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2%, marzo y 2 % correspondiente a abril).

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Haberes abrilHaberes abril

Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo)

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.

Martes 5 de mayo

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 6 de mayo

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.350.000).

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio RainaCasa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Jueves 7 de mayo

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.350.000.

Viernes 8 de mayo

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

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