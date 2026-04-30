El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de abril se percibirán a partir del lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta el viernes 1 de mayo.
Cronograma de pago de haberes de abril para empleados públicos de Santa Fe
La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias del 8,9 % acumulado para abril con la garantía de incremento de $ 170.000.
La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias, que alcanza a abril el 8,9% en comparación con el sueldo de diciembre (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2%, marzo y 2 % correspondiente a abril).
Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.
Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo)
* Escalafón Policial y Penitenciario.
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.
Martes 5 de mayo
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.
Miércoles 6 de mayo
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.350.000).
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.
Jueves 7 de mayo
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.350.000.
Viernes 8 de mayo
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.