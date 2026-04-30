Imágenes preocupantes

Santa Fe y Recreo dividen sus límites con un basural a cielo abierto

A la vera de la calle Monseñor Rodríguez se acumulan residuos de todo tipo y tamaño, allí está el canal homónimo que desagua en el río Salado. Suelen verse retroexcavadoras que limpian en parte el terreno, pero al poco tiempo vuelve a formarse. El municipio licitó trabajos para acondicionar este y otros canales.