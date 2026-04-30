El problema de la basura en la vía pública y la consecuente contaminación que provoca es un tema recurrente en la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana. En innumerables ocasiones, El Litoral puso el tema en agenda, atendiendo la preocupación de la ciudadanía.
Santa Fe y Recreo dividen sus límites con un basural a cielo abierto
A la vera de la calle Monseñor Rodríguez se acumulan residuos de todo tipo y tamaño, allí está el canal homónimo que desagua en el río Salado. Suelen verse retroexcavadoras que limpian en parte el terreno, pero al poco tiempo vuelve a formarse. El municipio licitó trabajos para acondicionar este y otros canales.
El término “frontera” no aplica a límites territoriales intra país; sin embargo sirve para graficar lo que ocurre en el borde norte de la capital provincial, allí donde comienza también la localidad de Recreo.
Corredor de mugre
El límite jurisdiccional entre las ciudades de Santa Fe y Recreo está marcado por la calle Monseñor Rodríguez. Al sur, la capital; al norte territorio recreino. Precisamente, en ese acceso, que corre de oeste a este y viceversa desde circunvalación oeste hasta Ruta Nacional 11 se acumula una importante cantidad de basura.
La “frontera” de basura entre ambas localidades comienza a visualizarse a unos 600 metros al Este de la circunvalación, donde también se ubica el canal llamado como la calle. La cantidad y variedad de elementos arrojados al costado norte del camino se incrementa a medida que se acerca la traza de la RN 11.
Una imperfección en el terreno hace las veces de barrera. Ayudado por la forestación del lugar, se forma un bloque de contención para que no avancen los residuos. Es una zanja que combina todo tipo de elementos. Bolsas, cartones, chapas, la lista sigue...Hay días que le prenden fuego y limpian; mientras tanto se agolpan ramas, yuyos y más mugre.
En la margen sur, barrio Nuevo Horizonte muestra a pleno su movimiento diario. Por Mons. Rodríguez, que parece más una avenida que una simple calle, circulan vehículos de todos los tamaños y rodados. Desde humildes bicicletas y carros hasta enormes camiones que dejan la circunvalación oeste para tomar el norte capitalino o Recreo Sur.
Un desfile de animales, principalmente perros, deambula entre la basura buscando algo para comer. Algún otro caballo es atado en ese sector con el mismo propósito. Son postales que a diario se pueden capturar en esa porción del área metropolitana santafesina.
Entre las calles Figueroa y Carranza, está el Centro de Salud municipal, que lleva el nombre del barrio. En las adyacencias de este vital edificio para los vecinos, la basura también dice presente.
El predio donde se emplazó un supermercado mayorista pone fin a la frontera norte de la basura. Metros más hacia el este se visualiza, detenida en el tiempo la Ruta Nacional 11, con sus problemas de tránsito e infraestructura.
Trabajos de limpieza
Los gobiernos provincial y municipal llevan adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales y desagües del área metropolitana santafesina.
Durante 2025 el gobierno provincial destinó más de 8.000 millones de pesos en obras para el mantenimiento del sistema de defensas del Gran Santa Fe. Se recuperó la cota de 27 kilómetros de terraplenes, se incorporaron protecciones con geoceldas y se avanzó en la limpieza de canales junto a los comités de cuenca Cuencas Arroyo Aguiar y Laguna Setúbal.
Días atrás, el municipio licitó tareas en este sentido. Uno, tiene como fin concretar los trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales a cielo abierto; la restante está destinada a los desagües pluviales de hasta 1,60 metros de diámetro.
Fuentes municipales aclararon a El Litoral que el canal Mons. Rodríguez está incluido en los trabajos previstos. En ese sentido, recordaron que las ofertas que se presentaron estuvieron por debajo del presupuesto oficial ($605.861.100), a saber;
- RÍO SALADO ($587.072.823,00);
- ALAMCO S.A. ($499.959.304,69);
- BLS Construcciones ($577.023.850,00);
- AUTOMAT S.A. ($599.858.793,38);
- COIVALSA S.A. ($484.908.649,00);
- CAPITEL S.A. ($533.137.445,76).