Tránsito alternado: se realizan trabajos en la ex Ruta 11 a la altura de Recreo Sur

La ex Ruta Nacional 11, uno de los accesos más transitados al norte del Gran Santa Fe, está siendo intervenida esta semana por Vialidad Nacional en el tramo de Recreo Sur.
Con personal y equipos propios, el organismo nacional ejecuta tareas de bacheo y repavimentación en la RN 1V11. Los trabajos generan reducción de carriles y tránsito alternado, con colaboración de la policía de Recreo y Santa Fe.
La ex Ruta Nacional 11, uno de los accesos más transitados al norte del Gran Santa Fe, está siendo intervenida esta semana por Vialidad Nacional en el tramo de Recreo Sur.
Las tareas de bacheo, fresado y repavimentación buscan mejorar la calzada y reforzar la seguridad vial en una vía clave para la circulación urbana y metropolitana.
El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional continúa con un plan de mejoras sobre la ex RN 11, hoy identificada como RN 1V11.
Tras recuperar las banquinas en el límite con la ciudad de Santa Fe, el organismo avanzó con tareas de bacheo desde avenida Monseñor Rodríguez hacia el norte.
El trabajo consiste en el fresado de las deformaciones y desprendimientos de la carpeta asfáltica, seguido de la colocación de concreto asfáltico en caliente, un material que en esta ocasión fue cedido por la Municipalidad de Recreo.
Las intervenciones forman parte de un esquema de mantenimiento vial que busca garantizar mejores condiciones de transitabilidad y prevenir accidentes.
La calzada de la ex Ruta 11 presentaba sectores deteriorados debido al intenso tránsito y al paso del tiempo, por lo que resultaba necesario un operativo de recuperación.
Como suele ocurrir con este tipo de obras sobre arterias de alto uso, los trabajos implican modificaciones en la circulación. En este caso, se produce la reducción de un carril con paso alternado, lo que obliga a los conductores a circular con precaución y paciencia.
Para ordenar el tránsito y evitar demoras mayores, colaboran en la zona efectivos de la Policía de Tránsito de Recreo y de Santa Fe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.