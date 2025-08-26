Vialidad Nacional

Tránsito alternado: se realizan trabajos en la ex Ruta 11 a la altura de Recreo Sur

Con personal y equipos propios, el organismo nacional ejecuta tareas de bacheo y repavimentación en la RN 1V11. Los trabajos generan reducción de carriles y tránsito alternado, con colaboración de la policía de Recreo y Santa Fe.