Reconquista: el Concejo reiteró el reclamo de bacheo de la Ruta 40S

El Concejo Municipal de Reconquista volvió a poner en agenda el estado de la Ruta Provincial 40S, en su tramo urbano por la ciudad, donde persisten serios problemas de deterioro en el pavimento.
Los ediles aprobaron un pedido dirigido a Vialidad Provincial para la reparación y mantenimiento de la travesía urbana de la vía.
Los ediles del Bloque Justicialista presentaron un proyecto de resolución para reiterar el pedido a la Dirección Provincial de Vialidad y al Gobierno de Santa Fe, con el objetivo de que se ejecuten de manera urgente las obras de bacheo, reparación y mantenimiento.
El texto recuerda que ya en mayo de 2024 se había sancionado la Resolución Nº 4.817/2024 solicitando intervenciones, pero a más de un año “no se advierten avances significativos”.
Los puntos más críticos de la travesía urbana se encuentran en la intersección con la Ruta Nacional 11, con calle 44, y en las adyacencias de los barrios Nuevo y San Francisco, donde «el deterioro del asfalto genera un riesgo creciente para la seguridad vial».
“El pavimento se sigue degradando y la falta de mantenimiento representa un peligro concreto para quienes transitan diariamente esta ruta. La 40S es uno de los corredores más transitados de Reconquista y necesita una solución integral y definitiva”, expresaron los concejales autores de la iniciativa.
El proyecto fue aprobado por el pleno del Cuerpo con el fin de renovar el reclamo a la provincia y lograr una respuesta efectiva a la problemática.
