Incumplimiento

Los senadores santafesinos se suman al reclamo por la quita de fondos nacionales para el transporte público

La Cámara señala que los consumidores de combustibles en la provincia aportan con sus impuestos $ 706.761 millones. Y que solo retornan $ 133.000 millones, "es decir, el 19%", de acuerdo con una comunicación presentada por Julio Francisco Garibaldi.