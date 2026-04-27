Desde las compañías que nuclean el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe se informó este lunes que se suspende la reducción de frecuencia anunciada previamente.
No habrá reducción de frecuencia nocturna en los colectivos de Santa Fe
Desde las empresas del rubro informaron que se sostiene el diálogo con la Municipalidad y se suspende la medida inicialmente establecida para las 22 horas de este lunes.
La medida estaba prevista para aplicarse en los colectivos desde las 22 horas de este 27 de abril, situación suspendida de forma momentánea.
El retroceso fue informado mediante un comunicado de prensa oficial en el marco de un proceso de negociación que se mantiene con el Municipio de la ciudad de Santa Fe.
En base al texto del mensaje, la medida de reducción nocturna era el resultado de las reuniones que se vienen sosteniendo con el gobierno municipal, en el marco de una situación de tensión entre las empresas y las distintas administraciones por deudas y compromisos pendientes.
La reducción anunciada
La aplicación de una menor frecuencia se encuentra segmentada por horarios dependiendo de la demanda del usuario santafesino.
En los horarios de mayor presencia de pasajeros se mantendrá la reducción vigente del 10%. Se trata de las franjas horarias de 06:30 a 08:30, 11:30 a 14:00 y 16:30 a 18:00.
La nueva especulación aplicaría al resto de la jornada de servicio con un recorte de entre el 30% y 40%.
Qué se había comunicado
Días atrás y en diálogo con CyD Litoral, Gerardo Ingaramo de Autobuses Santa Fe había explicado que “no tenemos los fondos para pagar salarios porque el Estado Nacional no nos ha transferido los fondos de enero y febrero que nos adeuda de tributos sociales. Que son más o menos 1000 millones, entre las empresas nuestras y los de Ersa”.
A esta situación, el empresario agregó que el valor del combustible “aumentó un 40% de diciembre a ahora, que no está reconocido en este estudio de costo. Hoy aumentó un 9% más”.
“Entonces, estamos con una cuestión económica dificilísima de prestar los servicios y de una continuidad, si no tenemos mayores fondos o apertura de tarifa”, sumó Ingaramo.
Ante la consulta de este medio, el empresario reconoció que pidieron formalmente el aumento de tarifas porque “quedó muy desfasada porque un 8% de junio a ahora es insignificante con 40% de combustible, por ejemplo”.